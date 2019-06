Im Schongang durch die Hitze

Süß und erfrischend: Sabine Walter hat sich gerade in der Eisdiele am Goethepark in Schöneiche bei Theresa Dreher ein Eis geholt. Fruchtige Sorbets sind immer mehr gefragt, je wärmer es wird. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Erkner (MOZ, Manja Wilde) Ein Sommer ohne Kalksee ist für Gudrun und Manfred Friedrich aus Berlin-Köpenick kein Sommer. Seit Jahrzehnten ist das so. Gerade frisch in Rente, können sie das erfrischende Bad in diesem Jahr aber erstmals auch werktags genießen, und so brauchten die beiden am Montag auch nicht lange zu überlegen, wie sie den hochsommerlichen Nachmittag verbringen würden. Viele taten es ihnen gleich. Vor allem Kinder bevölkerten den Strand nahe der Woltersdorfer Krokodilsbucht, und viele erfrischten sich in den kühlen Fluten.

Erfrischungen und wenig Sport

Abkühlung ist besonders wichtig an heißen Tagen wie diesen, weiß Sivanna Klimpel, Pflegedienstleiterin im Woltersdorfer Alexa-Seniorenheim. Viel trinken, erfrischendes Obst, hin und wieder ein Eis – mit Angeboten wie diesen helfen die Mitarbeiter den betagten Bewohnern, besser durch die Hitze zu kommen. Köperlich anspruchsvollere Angebote des Hauses wie Sport werden vorsichtshalber reduziert. "Aber die Leute schalten schon von selbst in den Schongang", hat die Leiterin der Seniorenresidenz, Edda Schlingelhof, beobachtet. Alles dem Selbstlauf überlassen geht dennoch nicht: Vor allem demente Alexa-Bewohner müssen daran erinnert werden, das Trinken nicht zu vergessen. Wieder andere brauchen Hilfe beim Trinken selbst.

Flüssigkeit für Pflanzen hat Bauhof-Mitarbeiterin Katrin Rady Montagvormittag im Tank auf der Ladefläche ihres Kleinlasters durch Schöneiche gefahren. Eine Station war der Schlosspark, in dem es eine Dusche für Hecken-Grün gab. Es sei ziemlich trocken, lautet ihr Urteil, aber das seit Längerem und nicht erst, seit jetzt die Temperaturen so in die Höhe geschnellt sind.

Erfrischung ganz anderer Art gönnt sich derweil die Schöneicherin Sabine Walter am Goethepark. Im Eispavillon "Süße Sünde" verkauft Theresa Dreher Leckereien für ganz unterschiedliche Geschmäcker. Je heißer es werde, um so gefragter seien fruchtige Sorbets, berichtet sie. Aber auch für die Klassiker Vanille, Schoko und Erdbeer finden sich immer wieder Liebhaber.

25 Hitze-Patienten

Doch kein Licht ohne Schatten: 25 Patienten, deren Beschwerden direkt oder indirekt mit den warmen Temperaturen zu tun hatten, wurden am Sonntag und Montag in der Notaufnahme des Helios Klinikums Bad Saarow behandelt, teilte Dr. med. German Kollow, der Leitende Oberarzt der Zentralen Notaufnahme und Rettungsmedizin, am Nachmittag mit. Die Beschwerden hätten von akuten Kreislaufproblemen über Flüssigkeitsmangel bis Atemnot gereicht. Drei Patienten zogen sich Verletzungen beim Baden in Seen zu. Besonders kleine Kinder und ältere Menschen seien bei Hitze stärker gefährdet.