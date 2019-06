Kosten für den Abriss steigen

Überreste: Der Schutthaufen in der Puschkinstraße in Eisenhüttenstadt bleibt noch ein paar Tage liegen. Das Abrissunternehmen hat einen weiteren Auftrag für die Gebäudewirtschaft zu erfüllen. © Foto: Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt befindet sich in einem ständigen Stadtumbau. Einige Wohnblöcke werden saniert, andere abgerissen. Geld kostet beides, und zwar viel. Selbst der Abriss werde immer teurer, sagt Oliver Funke, Geschäftsführer der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi). Und das trotz der Fördermittel aus Land und Bund. "Es gibt eine 70-Euro-Pauschale pro Quadratmeter", erklärt der Gewi-Chef. "Doch das reicht längst nicht mehr aus, weil die Umweltauflagen immer höher werden."

War die Fördersumme ihm zufolge vor etlichen Jahren noch kostendeckend, müssen die Wohnungsunternehmen mittlerweile auch beim Abriss tief ins Portemonnaie greifen. "Wir zahlen durchschnittlich 20 Euro pro Quadratmeter dazu. Da kommen schnell mal 100.000.Euro zusammen", sagt Funke. Und wenn er von Quadratmetern redet, dann ist damit nicht nur die Grundfläche eines Wohnblocks gemeint, sondern diese Grundfläche mal vier oder fünf. Je nachdem wie viele Etagen vorhanden sind. Allein in der Puschkinstraße, wo jüngst ein Wohnblock in Schutt gelegt wurde, stehen mal eben gut 2000.Quadratmeter zu Buche.

Mit den Umweltauflagen, die der Gewi-Geschäftsführer anspricht, sind vor allem die höheren Schadstoffklassen gemeint, in die bestimmte Baustoffe eingeordnet wurden. So sind ihm zufolge selbst Estrich-Böden gesondert zu behandeln, genau wie die Teerpappe, die im Bau oft als Zwischenschicht verwendet und beim Abriss zu Sondermüll wird. All das entfernen Abrissunternehmen bereits bei der Entkernung der Gebäude, noch bevor die Bagger die Wände einreißen.

Die Belastung durch die zusätzlichen Gelder, die für den Stadtrückbau aufgebracht werden müssen, ist nun so hoch geworden, dass Oliver Funke einen Brief ans zuständige Landesministerium geschrieben hat. Er will auf die Problemlage aufmerksam machen, die nicht nur die Gewi, sondern alle Wohnungsunternehmen betrifft, die aufgrund des Bevölkerungsrückgangs Städte schrumpfen lassen – jedenfalls was den Wohnraum angeht.

Nicht die Abrisskosten und auch nicht Umweltauflagen, sondern vielmehr die überschaubare Anzahl von Abrissunternehmern hat bei der Gebäudewirtschaft jüngst auch zu einem Problem im Zeitmanagement geführt. Der Schuttberg als letztes Überbleibsel eines Wohnblocks in der Puschkinstraße liegt nämlich schon etwas länger dort.

Geplante Pause

Grund dafür ist folgender: Das für den Abriss zuständige Unternehmen aus der Berliner Straße in Eisenhüttenstadt wurde von der Gewi auch noch in einer anderen Sache benötigt: für den Rückbau von Heizkanälen in der Fritz-Heckert-Straße. "Wir wollen auch an dem zweiten sanierten Block noch Balkone anbringen", informiert Oliver Funke. "Das macht aber nur Sinn, wenn die alten Heizkanäle raus sind." Die zeitliche Verzögerung in der Beseitigung der Abrissreste sind also schlicht einem anderen, zeitgleichen Auftrag geschuldet. "Wir haben ja nicht so viele Abrissunternehmen", sagt der Gewi-Chef.

Die unterirdischen Arbeiten, die von der Stadt finanziert werden, weil ihr die Heiztrassen gehören, sollen laut Oliver Funke in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein. "Wir sind da so etwas wie Dienstleister für die Stadt." Dann werde die Baustelle in der Puschkinstraße weitergeführt. Beton und Metallteile werden dann Lkw für Lkw abtransportiert.