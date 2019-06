Frankfurter Stadtfest mit doppelt guten Aussichten

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen herrlichen Blick über die Oder" verspricht Schausteller Jürgen Lorenz am Montagmittag auf der Pressekonferenz am Holzmarkt. Die Besucher des Stadtfestes werden die Aussicht auf seinem 35 Meter hohen Riesenrad erleben, das am Schiffsanleger stehen wird. Das zweite Riesenrad, neben dem auf dem Marktplatz, ist eine der Neuerungen beim Bunten Hering, der vom 11. bis 14. Juli stattfindet.

Mit über 100 000 Besuchern ist das Stadtfest – laut Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV) – die landesweit größte deutsch-polnische Veranstaltung. "Es ist unser Großereignis im Jahr", sagt OB René Wilke. Den Auftakt macht am Donnerstag das Riesenradkonzert in den fahrenden Gondeln mit dem Chor der Singakademie Frankfurt. Ein Feuerwerk mit musikalischer Begleitung lässt sich am Freitagabend bewundern.

"Ich beneide Frankfurt für seine Oder-Promenade", bekennt der Słubicer Bürgermeister Mariusz Olejniczak. Auf polnischer Seite wird es erstmals zwei Bühnen geben – eine in der Fußgängerzone und eine im Park beim Postamt.

Auf sechs Bühnen erwartet in Frankfurt die Gäste bei freiem Eintritt ein buntes Programm. Auf der Stadtwerkebühne auf dem Marktplatz präsentiert Anna Loos, Schauspielerin und frühere Sängerin der Rockband Silly, am Freitag ihr aktuelles Solo-Album "Werkzeugkasten". Ronny Rockstroh ist als DJ und Produzent seit Jahren erfolgreich in der Clubszene unterwegs und begeistert mit tanzbaren Hits.

Am Sonnabend feiert die Hardrock-Legende Nazareth aus Schottland ihr 50-jähriges Jubiläum auf dem Marktplatz. Elektronische Töne lässt der "Urvater der Loveparade" Dr. Motte erklingen. Die Berliner DJ-Legende mixt aufregende Acid-Sounds der 80er Jahre und mitreißende Club-Grooves mit treibenden Techno-Tönen.

Mit Enej, die für polnisch-ukrainischen Folk-Rock stehen und Beata & Bajm rocken Topstars aus der polnischen Musikszene die Słubicer Hauptbühne. Auch Schlagerfans kommen auf der Antenne-Brandenburg-Bühne mit Anna-Carina Woitschack, Jay Khan und André Stade auf ihre Kosten. Die Sparkassenbühne am Holzmarkt lockt mit "feinster Weltmusik", wozu auch getanzt werden kann.

Festzelt bis 4 Uhr geöffnet

Wer dann noch nicht genug hat, kann im Festzelt auf dem Gelände der Grundschule Mitte bis um 4 Uhr weiter tanzen. Der Antrag für die Genehmigung liege beim Ordnungsamt vor.

Konnten die Gäste in den letzten Jahren auf der "Schlemmermeile" ihren Gaumen verwöhnen lassen, können sie dies nun auf der "Hüftgoldallee" tun. Foodtrucks warten mit internationalen Spezialitäten der beiden neuen Unternehmen Wohltat- und Catering-GmbH und das Frankfurter Brauhaus mit Craftbeer auf. "Der Bierpreis bleibt gleich", verspricht Reuter. Regional geht es auf dem pro agro-Erlebnismarkt zu – mit seinem Familienprogramm und Angeboten aus dem ländlichen Raum.

Abtrainieren lassen sich die überflüssigen Pfunde beim Lauf ohne Grenzen, beim Erdgasbusziehen, bei der deutsch-polnischen Meisterschaft im Heavy-Metal-Bankdrücken, beim Yoga auf dem Ziegenwerder oder beim WoWi-CouchSurfing auf der Oder. Die große Sommerkirmes auf dem Brunnenplatz findet bereits am Donnerstag statt.

Alle Infos:www.bunterhering.de