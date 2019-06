Ärger über Müll am Bahnhof

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburger haben sich am Montag in der Redaktion sowie im Laufe des Wochenendes über Müll auf dem Bahnhofsplatz beklagt. Sämtliche Abfallbehälter seien überfüllt gewesen. Bilder zeigen, dass Müll fast überall verteilt herum lag. Ähnlich sah es seit dem Himmelfahrtstag an den Badestellen des Lehnitzsees aus.

Mehrere Nutzer forderten mehr Abfalleimer und häufigere Einsätze der Reinigungskräfte. Ähnlich sah es seit dem Himmelfahrtstag an den Badestellen des Lehnitzsees aus. Dazu Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke: "Vielleicht ist schon jemandem aufgefallen, dass am Bahnhof der Dreck nicht durch die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadthofes verursacht wird, sondern meist durch Oranienburger selber, die sich ihre Speisen bei McDonalds holen und die umfangreichen Abfälle nach dem Verzehr auf den Bahnhofsplatz einfach fallen lassen. Deshalb kann man natürlich danach rufen, dass für den Stadthof mehr Überstunden angeordnet werden sollen (für Vorschläge, welche kommunalen Leistungen gestrichen werden sollen, um die zusätzlichen Kosten zu finanzieren, die anfallen, um den Assis, die das Ansehen Oranienburgs verschandeln, das Leben leichter zu machen, ist die Stadtverwaltung sicher dankbar) oder die Verursacher des unnötigen Mülls bewegen einfach mal ihren Hintern, um den Abfall bei McDonalds zu entsorgen

Müll, so berichteten Bahnfahrer gab es wegen übervoller Müllbehälter auch auf den Bahnsteigen. Im Bahnhof fiel noch dazu einer der Aufzüge über das gesamte Wochenende aus. Am Freitag musste die Feuerwehr erneut Personen aus dem steckengeblieben Lift befreien. Wie berichtet, sollen alle drei Aufzüge bis 2022 ersetzt werden.