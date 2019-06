Autoknacker verursachen 123 000 Euro

Mandy Oys

Oberhavel (MOZ) Ein BMW X6 im Wert von 110 000 Euro ist Dienstagmorgen in Leegebruch gestohlen gemeldet worden. Der 43-jährige Besitzer habe sich gegen 6.30 Uhr gemeldet, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Er habe seinen Wagen vor der Haustür in der Straße Am Schlangenberg abgestellt. Am Morgen war er verschwunden. Der BMW ist schwarz und hat das Kennzeichen OHV-MF 22.

In Glienicke ist ebenfalls letzte Nacht ein Mercedes geknackt worden. Das Key-Less-System (Öffnen ohne Schlüssel) ist laut Feierbach offenbar von den Dieben überwunden worden. Sie verursachten an der Karosse des Wagens keine Schäden. Abgesehen hatten sie es auf das Lenkrad der E-Klasse, Schaden: rund 3 000 Euro.

Der dritte Kfz-Diebstahl wurde aus Hennigsdorf gemeldet. Dort verschwand im Laufe des Montags zwischen 7.30 und 17 Uhr ein VW Sharan von einem Firmen-Parkplatz an der Spandauer Allee. Das Auto mit dem Kennzeichen B–VT 1793 soll einen Wert von 10 000 Euro haben.