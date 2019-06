Kränzliner Ortsdurchfahrt wird für Sanierung gesperrt

Brian Kehnscherper

Kränzlin (MOZ) Kränzlin. Die Kränzliner werden sich ab Mitte Juli mit erheblichen Verkehrseinschränkungen arrangieren müssen. Der Kreis lässt ab 16. Juli die Darritzer Straße sanieren. Während die alte Deckschicht abgefräst wird, wird die Straße halbseitig gesperrt.

Im Zuge der Arbeiten soll die Straßenbreite in den Kurven vergrößert werden. Dazu wird die Pflasterung an den Straßenrändern erweitert. In diesem Zuge werden bestehende Schäden an den vorhandenen Borden beseitigt.

Am 23. und 24. Juli wird im Bauabschnitt vom Ortseingang aus Richtung Neuruppin bis zur Bushaltestelle die neue Asphaltdecke aufgetragen. Diese Strecke wird für die Arbeiten voll gesperrt. Gleiches gilt am 30. Und 31. Juli für den zweiten Bauabschnitt von der Bushaltestelle bis zum Ortsausgang nach Darritz. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist die Straße während dieser Zeit auch für Anwohner nicht befahrbar. Sie werden ihre Grundstücke in dieser Zeit nicht mit dem Auto erreichen können. Zudem rät die Verwaltung, während der Bauarbeiten auf Lieferungen und Entsorgungen zu verzichten. Die Abfuhr der Mülltonnen werde durch die Abfallwirtschaftsunion (AWU) weiter gesichert.

Wie die Einwohner während der Vollsperrung zu ihren Grundstücken gelangen beziehungsweise, wo sie ihre Autos abstellen können, ist offen. Eine entsprechende Anfrage beim Kreis blieb am Montag unbeantwortet.