Blasorchester seit 70 Jahren

Sein 70-jähriges Bestehen feierte das Blasorchester Premnitz in voller Sporthalle. Freunde der Blasmusik kamen voll auf ihre Kosten während eines etwa vierstündigen Jubiläuskonzerts, in dem auch die Blasmusikanten der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow und der Musikverein Ziesar mitwirkten. © Foto: Jürgen Mai

Jürgen Mai

Premnitz Wenn das kein Grund zum Feiern ist! In diesem Jahr feiert das Premnitzer Blasorchester sein 70-jähriges Bestehen. Selbstverständlich gab das besten Anlass zu einem zünftigen Blaskonzert. Mit einem bunten Blumenstrauß erlesener Melodien waren als musikalische Gratulanten die Rathenower Blasmusikanten der Freiwilligen Feuerwehr und das Blasorchester des Musikvereins Ziesar zu Gast in der Premnitzer Sporthalle.

Also konnte sich das zahlreich erschienene Publikum an einem vielseitigen und niveauvollen Konzertnachmittag erfreuen, den die Orchester gemeinsam mit dem zackigen Marsch "Musik, Musik" von Frantisek Kmoch eröffneten. Es folgte, im Wechsel durch die drei Orchester intoniert, eine bunte Folge auserwählter Titel von Klassik, Operette, Musical, Filmmusik und Pop bis zur traditionellen Blasmusik mit schmissigen Märschen und temperamentvollen Polkas.

Die Stimmung stieg, bei Marschmusik wurde vom Publikum gern der Takt aufgenommen und begeistert mitgeklatscht, Walzermelodien regten zum fröhlichen Schunkeln ein. Erfreulich, dass junger Nachwuchs die Reihen der Blasorchester stärkt. Besonders hervorzuheben und mit viel Beifall honoriert waren virtuos vorgetragene Solopartien der jugendlichen Künstler. Es ist bereits seit Jahren eine schöne Tradition, dass Gesangssolisten die Blasmusikkonzerte bereichern. So gab es stürmischen Beifall für die brillanten Gesangspartien im Programm aller drei Orchester.

Selbstverständlich stand das 70. Orchesterjubiläum der Premnitzer Blasmusiker im Mittelpunkt. Anlass für eine Rückschau auf die gemeinsam musikalisch durchlebten Jahrzehnte, humorvoll geschildert durch Werner Eisermann und Beatrice Richter-Kübler.

Es ist sicher außergewöhnlich, dass heute noch zwei Gründungsmitglieder von 1949 aktiv im Orchester mitwirken: Heinrich Thoms an Posaune und Tenorhorn und Werner Eisermann, wahlweise an der Pauke oder als allgemein beliebtes Original Pieseke. Die beiden Veteranen wurden mit einem vom Orchester gestifteten Sonderorden geehrt.

Große Verdienste an der Entwicklung des Orchesters hatten und haben seine Dirigenten. So war es ein Höhepunkt des Jubiläumskonzerts, als die früheren Dirigenten Manfred Dehn, Franz Fischer und Peter Schnitzer einige Titel leiteten. Fischer dirigierte eine eigene Komposition, das beliebte "Neue Havellandlied". Zuvor war er mit den Rathenower Blasmusikanten bereits mit seinem Werk "Blasmusik aus Rathenow" im Einsatz. Peter Schnitzer, langjähriger Dirigent und Arrangeur des Blasorchesters, ließ es sich nicht nehmen, aktiv in das Geschehen einzugreifen und zum Big-Band-Sound "Buona Sierra" auf dem Saxophon den Ton anzugeben. Großes Kompliment den früheren Orchesterchefs!

Schließlich wurde der Dirigentenstab wieder an den aktuellen künstlerischen Leiter, Hellfried Hoyer, übergeben, der große Verdienste an der Entwicklung des musikalischen Niveaus des Premnitzer Orchesters hat.

Viel zu schnell – obwohl nach reichlich vier Stunden – war das Ende des Konzerts mit dem von allen Orchestern gemeinsam gespielten "Gruß aus Klingenthal" erreicht. Aber ohne Zugabe wollten die begeisterten Blasmusikfans die Orchester nicht gehen lassen. Erst nach der Brandenburger Hymne "Märkische Heide" wurden die Blasmusiker mit stehenden Ovationen verabschiedet.

Blasmusikfans können sich bereits auf die Herbstkonzerte des Premnitzer Blasorchesters am 25. und 26. Oktober freuen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.Mehr Informationen auf www.blasorchester-premnitz.de.