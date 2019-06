Familienfest am Bernsteinsee Mitte Juni geplant

HGA

Velten (MOZ) Das dritte Familienfest der Stadt Velten steigt in diesem Jahr am 15. Juni am Bernsteinsee. Kinder, Eltern und sonstige Angehörigesind von 14 bis 18 Uhr zu jeder Menge Spiel, Spaß und Bewegung eingeladen.

So können sich Besucher bei einer Piratenspaß-Spielstraße und im Herstellen von Riesenseifenblasen ausprobieren. Kinder können sich zu echten Seeräuber-Prinzessinnen oder Piraten schminken lassen oder sich auf der Piratenschiff-Hüpfburg austoben. Wer es lieber ruhig mag, der ist beim Basteln von Buttons oder am Schminkstand gut aufgehoben. Außerdem ist die DLRG vor Ort und informiert über ihre Aufgaben. Auch die Stadtwerke, die REG und die Stadt Velten sind mit eigenen Ständen vor Ort und halten das eine oder andere Give away bereit.

Zu alledem gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm: Den Auftakt machen kurz nach 14 Uhr die Kin-der-Tanzgruppen von Wannis Tanzstudio: Um 15 Uhr wird Neptun seinen großen Auftritt am Bern-steinsee haben und für 16 Uhr ist der Auftritt des Tanzstudios "Lila" geplant. Danach können Besucher mit auf Schatzsuche gehen.

Für Speis und Trank ist selbstverständlich gesorgt. Der Eintritt zum See ist am Veranstaltungstag frei. Der Wasserski- und Wakepark Velten, der an diesem Tag zugleich seinen 25. Geburtstag feiert, bietet Gästen ein Spezialangebot an: zwei Stunden Fahren – eine Stunde zahlen.