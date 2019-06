Garantiert echt – oder doch nicht?

Holger Rudolph

Neuruppin Ein gewisses Quantum Mumpitz II – Sensationelle Fontane-Fundstücke" heißt die am frühen Sonntagabend in Neuruppins Altem Gymnasium im Rahmen der Fontane-Festspiele eröffnete Ausstellung.

Bereits im Vorjahr hatte es eine Erstauflage der absolut ungewöhnlichen Fontane-Nabelschau gegeben. Dr. Peter Böthig vom Team der Fontane-Festspiele sagte einleitend: "Echt oder unecht? Fontane hat es uns vorgemacht. Er verwischte bei der Auswahl von Personen und Schauplätzen seiner Romane die Unterschiede. Das können wir auch."

Bis zum kommenden Sonnabend, 8. Juni, dürfen sich Interessenten die Ausstellung anschauen, bevor die elf Objekte am Samstagnachmittag um 15 Uhr im Rahmen eines Versteigerungstheaters neue Eigentümer finden. Zu haben sind zum Beispiel eine "Kordel der Schaukel von Effi Briest" oder der "Teelöffel der Melusine von Barby aus Riccione" (jeweils mindestens 15 Euro). Die "Ersten Wanderstiefel des fünfjährigen Fontane" gibt es für mindestens 30 Euro.

Glaubt man den Beschreibungen im Auktionskatalog, dann handelt es sich sämtlich um Originale. Nur das Vorwort sollte man tunlichst zu lesen vermeiden, wird darin doch augenzwinkernd auf die spitzbübische Schummelei hingewiesen.

In jeder der Geschichten zu den überhaupt nicht echten Exponaten steckt ein Körnchen oder mehr Wahrheit. So handelt es sich beim "Rheinsberg-Fahrradführerschein von 1897" um das Erlaubnis-Exemplar eines Rheinsberger Tischlermeisters. Und tatsächlich war in der Prinzenstadt damals eine Fahrrad-Fahrerlaubnis nötig. Nur, dass der betagte Schriftsteller sich den Führerschein des Tischlers kommen ließ, um zu erfahren, was er als Radfahrer können musste, ist schlichtweg erfunden.

Elisabeth "Else" Freiin und Edle von Plotho dienten Fontane als Vorbild für seine Romanfigur Effi Briest. Als Kind und Jugendliche saß Effi am liebsten auf der Schaukel. Auf Gut Zerben bei Parey wuchs Vorbild Else auf. Dass dort für Schlossbesucher 2019 ein neuer Parkplatz angelegt wurde, stimmt noch. Dass dabei archäologische Untersuchungen die Kordelreste mit DNA-Spuren der Else zu Tage brachten, ist künstlerisch-satirische Freiheit.

Obwohl die Exponate sämtlich Fälschungen sind, dürfte es am kommenden Sonnabend nach dem Erfolg vom Vorjahr wieder voll werden. Nicht, weil irgendwer glauben könnte, dass die Sachen echt sind. Sicherlich aber, weil die Versteigerung ein Riesenspaß werden dürfte.