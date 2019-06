OGA

Glienicke (MOZ) SPD und Piraten bilden in Glienicke künftig eine gemeinsame Fraktion unter Führung von Uwe Klein (SPD). Sie verfügt somit über sechs der 22 Mandate. Stellvertreter sind Kathrin Kröger (SPD) und Alexander Kunst (Piraten).

Klein kündigte an, als Wahlgewinner in der Gemeindevertretung einen Vorschlag für den Posten des Gemeindevorstehers zu machen. Namen nannte er nicht. Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung findet am 17. Juni statt.