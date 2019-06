Steineke ist wieder Chef der CDU-Kreistagsfraktion

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Neuruppiner Sebastian Steineke wird auch in Zukunft die CDU-Fraktion im Kreistag führen. Bereits in der vergangenen Woche ist er in seinem Amt einstimmig von den Fraktionsmitgliedern bestätigt worden.

Steineke, der auch Mitglied des Deutschen Bundestages ist, freute sich über den Rückhalt und über den Zuwachs von etwa 3 000 Wählerstimmen, die seine Partei im Unterschied zur Wahl 2014 bekommen hat. "Dies bestärkt uns, die bisherige engagierte Arbeit unserer Abgeordneten in gleicher Weise in den kommenden fünf Jahren weiterzuführen", kündigte Steineke an. Als stellvertretende Vorsitzende fungieren künftig Sigrid Nau aus Neustadt und Dr. Philipp Wacker aus Wittstock, die ebenfalls einstimmig bestätigt wurden. Nau ist zugleich auch Schatzmeisterin der Fraktion. Die Besetzung der Ausschüsse ist noch nicht entschieden. Neben Steineke, Nau und Wacker sitzen in der Fraktion außerdem Ingo Lamprecht, Dr. Philipp Wacker, Lysann Gutenmorgen, Peter-Michael Kipcke, Walter Tolsdorf, Sven Deter, Karl Tedsen sowie der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Jan Redmann.