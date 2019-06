Raser nach illegalem Autorennen durch Oberhavel vor Gericht

Roland Becker

Oberhavel (MOZ) Erst behinderten sie durch Vollbremsungen den Verkehr, dann lieferten sie sich ein Wettrennen: So interpretiert die Neuruppiner Staatsanwaltschaft das, was in der Nacht zum 28. Mai 2018 auf der Berliner Stadtautobahn begonnen und sich auf der Autobahn über das Oranienburger Kreuz hinaus fortgesetzt haben soll. Nach den polizeilichen Ermittlungen waren acht aus Berlin stammende Fahrer an dem Rennen beteiligt. Zwei davon müssen sich seit Dienstag vor dem Oranienburger Amtsgericht verantworten.

Die Ermittlungen ergaben, dass Samet Y. und Patrick M. zu denen gehören sollen, die in jener Nacht auf der Autobahn A 111 in Höhe Tegel-Tunnel auf Absprache hin ihre Autos von 80 auf zirka 40 Stundenkilometer abrupt abbremsten und damit den nachfolgenden Verkehr zu gefährlichen Fahrmanövern zwangen. "Danach beschleunigten sie wieder und fuhren mit ohrenbetäubendem Lärm durch den Tunnel", sagte Staatsanwalt Christian Neuhoff. Dieses Gebaren hätten die Gruppen nochmals wiederholt, bevor alle ab der Stadtgrenze Richtung Oranienburg derart beschleunigten, dass die Anklage von einem illegalen Rennen spricht.

Der Prozess nahm allerdings am ersten Verhandlungstag eine überraschende Wende, die damit endete, dass die beiden Angeklagten ­­– ein Taxi- und ein Bauunternehmer – die vor einem Jahr eingezogene Fahrerlaubnis von Richterin Barbara Speidel-Mierke wieder ausgehändigt bekamen. Einerseits lag das daran, dass der geladene Zeuge, der Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, nicht erschien. Zum anderen gab die Richterin Anträgen der Verteidigung statt, die per Gutachten geklärt wissen wollen, ob die Angeklagten entsprechend der Einstellung ihrer Fahrersitze überhaupt das jeweilige Auto hätten fahren können. Außerdem platzte vorläufig die Vernehmung von Polizeibeamten. Die Verteidiger führten an, dass diese die Angeklagten bei der Erstvernehmung nicht über ihre Rechte informiert hätten. Daher dürften die Aussagen nicht verwendet werden. Seite 4