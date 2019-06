Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Vorsitzenden der CDU-CSU-Landtagsfraktionen haben auf ihrer zweitägigen Beratung in Weimar beschlossen, die Vorschläge der Kohlekommission zu unterstützen. Das erklärte der brandenburgische CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag auf eine Pressekonferenz in Potsdam.

In der vergangenen Wochen hatten Mitglieder der CDU-Bundestagsfraktion überraschend die Zusagen zur Strukturhilfe für die jetzigen Kohleregionen inFrage gestellt. Senftleben hatte daraufhin in einem Interview der Märkischen Oderzeitungvergangene Woche Solidarität mit den Braunkohlerevieren wie der Lausitz eingefordert. Die Mehrheit der CDU wird sich dafür einsetzen, dass die Vorschläge der Kohlekommission umgesetzt werden, erklärte Senftleben.