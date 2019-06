Noch freie Plätze im Ferienlager

Thomas Pilz

Zootzen (MOZ) Für viele einheimische Kinder ist es alljährlich der "Burner" in den Sommerferien: Das Feriencamp des Fördervereins Waldhof Zootzen.

Wie Rafael Noster vom Vorstand des Fördervereins kund tut, soll das Feriencamp selbstverständlich auch in diesem Jahr veranstaltet werden. "Draußen ist es wärmer geworden, höchste Zeit an den Sommer zu denken", empfiehlt Noster allen pflichtbewussten Schülern, die zurzeit noch heftig büffeln.

Vor allem sollten sie an die Sommerferien denken. Und da könne der Förderverein wieder ein super Angebot offerieren: Zwölf Tage voller Action und Spaß im Feriencamp des Fördervereins Waldschule Zootzen. Dieses Jahr findet es vom 15. bis zum 26. Juli statt und richtet sich an Kinder von 9 bis 12 Jahren, "für die wir ein abwechslungsreiches und spannendes Programm erarbeitet haben".

Es sei an alles gedacht, was Kinder in den Sommerferien wollen: "Tolle Ausflüge, Aktionstage, Lagerfeuer, Nachtwanderungen, Baden, Disco, Angeln und viele weitere Aktionen", verspricht Noster. Den See direkt vor der Tür, Natur zum Erleben, viele Aktivitäten und Überraschungen versprechen schöne Tage. Der genaue Ort werde noch bekannt gegeben.

"Übernachtet wird in Zelten, sanitäre Anlagen und Möglichkeiten, bei Schlechtwetter mal ins Haus auszuweichen, sind natürlich vorhanden", erläutert Noster, der die Camps seit Jahren leitet. Im Teilnehmerbeitrag von 255 Euro seien alle Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Programm enthalten.

Fragen und Anmeldungen zum Camp bitte telefonisch bei Rafael Noster unter 0160 1705405