Zehdenick (MOZ) Aufgrund einer Programmumstellung werden am Donnerstag, 20. Juni, und am Dienstag, 25. Juni, keine Sprechzeiten im Einwohnermeldeamt durchgeführt. Das Einwohnermeldeamt ist an diesen Tagen geschlossen.

Als Ersatz für den Ausfall der Sprechzeiten wird das Einwohnermeldeamt bereits am Mittwoch, 19. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, und am Freitag, 28. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein, teilt die Stadtverwaltung mit.