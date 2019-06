Ziegeleipark heizt die Lok an

GZ

Mildenberg (MOZ) Nostalgie und Natur genießen heißt es am Pfingstwochenende im Ziegeleipark Mildenberg. Bahnfreunde kommen bei der Naturpark-Tour wieder voll auf ihre Kosten.

Die Dampflok Lowa, gebaut 1955 in Potsdam-Babelsberg, wird in den frühen Morgenstunden mit Kohle angeheizt und Wasser betankt, um später die Lorenbahn quer durch die idyllische Tonstichlandschaft zu ziehen. Die Fahrt führt durch den Naturpark "Uckermärkische Seen" bis zum ehemaligen Tontagebau in Burgwall. Hier wird bei einem Exkurs verdeutlicht, wie sich die Natur das Terrain zurückerobert. Abfahrt ist jeweils um 12.30 und 14.30 Uhr am Bahnhof Museumshafen. Die Tour dauert etwa 90 Minuten. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder 2,50 Euro. Außerdem werden Führerstandsmitfahrten angeboten: Start ist jeweils um 11.30 Uhr, 11.45 Uhr, 16 Uhr und 16.15 Uhr. Achtung: Dampflokfahrten werden nur bis Waldbrandwarnstufe III angeboten. Sonst fährt zu beiden Zeiten die Diesellok.