B109 wieder offen

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Wie Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin mitteilte, wird augenblicklich die bis jetzt gesperrte B109 durch Buchholz geöffnet, um Verkehr Richtung A114 abfließen zu lassen. Bis 15. Juni ist die Sellheimbrücke dicht, die neuen Fahrbahnbelag erhält. Die Umfahrung ging über verstopfte Nebenstraßen und die L200/B2 durch den Barnim nach Malchow in Berlin. Am Montag war alles zu spät. Ehlert: "Eigentlich sollte die B109 schon am Montag offen sein, aber nach einer Havarie an den Leitungen haben die Berliner Wasserbetriebe länger gearbeitet."

Außerdem müssen sich S-Bahn- und Fernbahnnutzer ab 24. Juni bis 8. Juli auf eine neue Sperrpause einrichten. Mehr unter www.moz.de.

