Feuerwehrfahrzeug im Einsatz von Straße ab gekommen

Havelland Bei der Fahrt zum Einsatz kam ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Falkensee am frühen Dienstagnachmittag von der Fahrbahn der L201 zwischen Alt-Brieselang und dem Abzweig nach Brieselang. Die vier Feuerwehrleute waren auf dem Weg zur Nachsicht und Brandbekämpfung des Wald- und Heidebrandes vom Vortag an der A10. Unter Blaulicht überholten sie mehrere Fahrzeuge. Als eines ebenfalls zum Überholen ausscherte, wichen die Kameraden aus, um eine Kollision zu vermeiden.

Brandermittler der Polizei gehen indes von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, durch die der Brand nahe beim Autobahnrasthof Wolfslake ausgebrochen ist. Ein Zeuge bemerkte am Montagnachmittag in unmittelbarer Nähe des Rasthofes den Wald- und Heidebrand. Auf mehrere Hektar weitete sich der Brand aus. Durch Rauch- und Qualmentwicklung, musste der Fahrzeugverkehr zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Autobahndreieck Havelland ab 15.18 Uhr unterbrochen werden. Die Sperrung der Autobahn konnte erst gegen 22.20 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden, heißt es von der Polizei. Ein Hubschrauber der Polizei wurde hinzugezogen, um eine Lageaufklärung aus der Luft zu ermöglichen, so konnte die Ausbreitungsrichtung des Brandes und ein möglicher Ausbruchsort identifiziert werden. Beamte sicherte Spuren und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.