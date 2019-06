Kita kündigt Betreuungsvertrag

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Eltern sind aufgrund ihrer Berufstätigkeit zwingend auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder angewiesen. Sie geraten dann in Bedrängnis, wenn eine Kita seine Machtstellung ohne Rücksicht auf die Interessen der Eltern und den Bedürfnissen des Kindes ausnutzt, in dem sie einfach kündigt, wenn die Eltern ihr Mitspracherecht wahrnehmen wollen.

"In meiner Rechtspraxis erfahre ich vermehrt Anrufe von Eltern, die Rat benötigen, weil sie Betreuungsbedingungen diktiert bekommen, die sie nicht hinnehmen wollen. Mal ist es eine spontane Erhöhung der Elternbeiträge, mal das abgelehnte Mitspracherecht der Eltern bei Gruppenneubildung oder die Androhung der Kündigung, wenn Eltern einwenden, dass die Eingewöhnung sanfter geschehen soll", berichtet Rechtsanwältin Loreena Melchert, spezialisiert auf Kindergarten-Recht.

Aufgrund der angespannten Lage im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Zahl von Betreuungsplätzen bildet sich eine überlegene Stellung der Anbieter von Kitaplätzen aus. Das merkt man daran, dass Eltern, die einen Betreuungsvertrag geschlossen haben, der ein ordentliches Kündigungsrecht enthält, sich - wegen der Kündigungsmöglichkeit - unter Druck gesetzt fühlen.

Rechtsanwältin Melchert: "Kinderbetreuung ist ein von vornherein auf einen bestimmten Zeitraum angelegtes Dienstverhältnis. Deswegen sollte ein ordentliches Kündigungsrecht gar nicht zulässig sein. Es entspricht auch nicht dem kindlichen Bedürfnis nach Kontinuität. Dennoch schreibt sich so mancher Anbieter ein solches ordentliches Kündigungsrecht in die allgemeinen Vertragsbedingungen. Hier könnte gerne der ein oder andere Musterprozess geführt werden."

In einem Fall im Westhavelland wurde den Eltern zunächst mit der Kündigung des Betreuungsplatzes ihres Kindes gedroht, weil sie Bedenken bezüglich der Neuaufteilung der Gruppen äußerten. "Wir waren sieben Jahre sehr zufrieden mit der Betreuung, den Erziehern und der Leitung. Man konnte gemeinsam in jedem Fall alle Fragen klären", sagt die zweifache Mutter. Bereits ihr älteres Kind besuchte die privat betriebene Einrichtung. Die Mitarbeit und Unterstützung der Eltern war in der Einrichtung immer gern gesehen, so der Eindruck der Mutter.

Nachdem ihr jüngeres Kind ebenfalls in die Einrichtung kam, traten nach einiger Zeit Auffälligkeiten auf. "Mein Kind sprach plötzlich in Babysprache und hatte Wutanfälle", so die Mutter. Rücksprachen dazu mit der Kita verliefen konstruktiv. Ein Gutachten einer Psychologin ergab, dass das Kind unterfordert war, es solle mit größeren Kindern in Kontakt sein - mit jenen, mit denen das im September geborene Kind regulär eingeschult werden würde. Die Kita versprach, entsprechend den Aussagen des Gutachtens und dem Wunsch der Eltern, dem Kind den Zugang zu älteren Kindern zu ermöglichen. "Mehrfach wurde uns versichert, dass unser Kind mit seiner Gruppe zusammen bleibt", erzählt die Mutter, die seit Herbst vorigen Jahres dazu Gewissheit haben wollte. Damals vergrößerte sich die Einrichtung.

Ein zweites Haus wurde nun bezogen. Es ist für die Betreuung der 4- bis 6-Jährigen ausgelegt. Im Bestandshaus werden Kinder zwischen 0 und 6 Jahren betreut. "Jeden Morgen kommen alle Kinder im angestammten Haus der Kita zusammen. Zum Frühstück gehen die Großen - die Gruppe, in der unser Kind Freunde hat. Doch unser Kind bleibt zurück", ist die Mutter traurig über die Entwicklung.

Das zweite Haus ist räumlich vom ersten in der Art getrennt, dass die Kinder allein nicht von einem Haus zum anderen gehen können, auch sehen sie sich nicht, da beide Häuser auf unterschiedlichen Grundstücken in unterschiedlichen Straßen liegen.

Im zurückliegenden Herbst wurde der Mutter versichert, dass ihr Kind in das neue Haus mit seiner angestammten Gruppe gehen könne, um weiter den Bezug zu älteren Kindern hat, mit denen es eingeschult werden würde. Die gegebene Situation wurde mit Kapazitätsproblemen begründet. "Mit Eröffnung des neuen Hauses kamen sehr viele Kinder neu in die Einrichtung. Warum können diese nicht im ersten Haus betreut werden? Warum werden Gruppen aus einander gerissen? Mein Kind versteht nicht, warum es sich jeden Morgen von seinen Freunden verabschieden soll. `Ich bin doch auch groß, warum darf ich nicht mit?´, fragt sie mich. Ich habe keine Antwort darauf", so die Mutter.

Bei einem regulären Gespräch mit der Kita zum Entwicklungsstand des Kindes wurde den Eltern mitgeteilt, dass das Kind nicht mit der Gruppe ins neue Haus wechseln würde. Ein Gespräch mit der Leitung erbrachte keine Lösung, eine Mediation mit dem Jugendamt brachte endlich nur den Hinweis, dass die Eltern das Vorgehen der Kita akzeptieren sollen, weil es keine anderen Kita-Plätze gibt.

Stattdessen sollten die Eltern eine Erklärung unterzeichnen, dass sie mit dem Vorgehen in der Kita einverstanden sind und nicht über die Vorgänge sprechen werden. Bei Nicht-Unterzeichnung wurde den Eltern mit der Kündigung des Betreuungsplatzes gedroht. Die Eltern unterschrieben nicht.

"Wir können nicht akzeptieren, dass unser Kind zurückbleibt und damit von seiner Gruppe ausgegrenzt wird", sagt die Mutter. Die "Großen" vom Haus II entwickeln Projekte, singen bei Senioren und unternehmen Fahrten. "Diese Förderung erfährt unsere Tochter nicht, obwohl sie mit den Kindern vom Haus II eingeschult wird."

Nachdem die Rechtsanwaltskanzlei Melchert in einem Anwaltsbrief den Träger aufgefordert hatte, den Wünschen des Kindes nachzukommen, weil es zu den Vertragspflichten gehöre, auf die Wünsche der Eltern und des Kindes Rücksicht zu nehmen, erhielten die Eltern eine so genannte "ordentliche" Kündigung unter Einhaltung einer Dreimonatsfrist. Bis zum Sommer kann das Kind in der Einrichtung noch betreut werde.

Zwar könnte gegen diese Kündigung vorgegangen werden, aber die Eltern zögern noch und suchen nach anderen Wegen, um in der Kita zu bleiben. Sie würden aber auch notfalls die Kita wechseln. Dann verbliebe aber ein unbefriedigendes Gefühl des "Mundtot-Gemacht-Werdens".

"Wir müssen nun eine neue Einrichtung für unser Kind finden, obwohl wir uns rechtzeitig angemeldet und jahrelang mit der Kita zusammengearbeitet hatten. Die Kita entzieht sich der Verantwortung durch den Rauswurf unseres Kindes."

Wie wohl den meisten Eltern von Kita-Kindern war den betroffenen Eltern nicht bewusst, dass ihnen der Betreuungsvertrag, in der Art wie geschehen, gekündigt werden kann. "Wir dachten, wir haben den Betreuungsvertrag auf Dauer geschlossen, bis zum Eintritt ins Schulalter. Wir haben immer unsere Beiträge bezahlt und die Einrichtung unterstützt, sei es mit Geld, damit alle Kinder beispielsweise ins Kino konnten oder bei Festen mit der Dekoration, oder anderem", berichtet die berufstätige Mutter. Das Vertrauensverhältnis sei gestört, heißt es seitens der Kita zur Begründung der Kündigung.

"In einem Kita-Vertrag hat das ordentliche Kündigungsrecht nichts zu suchen", meint die bundesweit arbeitende Anwältin Loreena Melchert aus Schleswig-Holstein.