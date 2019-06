Tilman Trebs

S-Bahn-Gemeinden (MOZ) Rund 1300 Haushalte in Glienicke und dem Mühlenbecker Land hatten am Montag rund zwölf Stunden lang kein Zugang zum Internet. Ursache war ein Kabelschaden.

Wie die Sprecherin des Netzbetreibers DNS:Net, Claudia Burkhardt, am Dienstag berichtete, war am Montagvormittag bei Bauarbeiten ein Glasfaserkabel zerstört worden. Die Reparatur sei zwar umgehend in Angriff genommen worden. Die letzten Haushalte hätten allerdings erst gegen 22 Uhr wieder ins Netz gehen können. Wo genau sich die Havarie ereignete, konnte Claudia Burkhardt nicht sagen.