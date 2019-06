Am Bollwerk sind die Drachen los

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Eine ganze Woche lang steht für die Oranienburger Havelgrundschüler beim Drachenbootcup, dem Sportfest und einem Sponsorenlauf Spiel und Spaß auf dem Stundenplan.

Nach dem Training auf der Havel am Montag, wurde es am Dienstag in den Drachenbooten ernst. Zwölf Teams mit fantasievollen Namen, wie "Die zurückgebliebenen Enten", "Dragoncrew" oder "Die Krosse Krabbe" kämpften um den Sieg.

Jede Mannschaft hatte zwei Rennen zu absolvieren. Während die DLRG-Wasserwacht und zwei Lehrer, die auch Rettungsschwimmer sind, alles absicherten, war das Trommeln und das laute Mitzählen der Paddler weithin zu hören. Am Ende setzen sich bei den Viertklässlern die "23 Wasserratten" durch. Bei den Fünftklässlern siegten "Die nassen Lappen" und bei den Paddlern aus der sechsten Klasse gewannen die "Havelstürmer". Das letzte Rennen des Wettkampftags der Havelschule machten die Sieger der fünften und sechsten Klasse unter sich aus, wobei die "Havelstürmer" sich knapp durchsetzten.