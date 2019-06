Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zu einem Unfall ist es am Dienstag auf der Hangelsberger Chaussee gekommen. In Höhe des Friesenstadions ist gegen 9.30 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn in Richtung Hangelsberg abgekommen.

Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr Fürstenwalde war mit fünf Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurz gesperrt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, wurde der Fahrer des Wagens leicht verletzt.