Überall Kinderlachen

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Ohne Countdown ist es nicht die Kindertagsfeier des Löwenberger Landes. Denn die wird traditionell mit dem Herunterzählen von Zehn bis Eins eröffnet. Dann steigen fast 450 mit Helium gefüllte Ballons in den Himmel auf. Für jedes Kind gibt es einen Ballon. An denen befinden sich Karten mit den Vornamen der Kinder und der Adresse des Löwenberger Landes, und wer weiß, vielleicht findet jemand eine Karte und schickt einen Gruß zurück. Alles schon geschehen, wie Erzieher berichten.

Ein Ritual, das auch Dienstag wieder so ablief. Bis 9 Uhr wurden die Kinder nach Bergsdorf gebracht, wo dann auf dem Gelände des Mühlenhauptmuseums gefeiert wurde. Gut hundert Helfer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um alles vorzubereiten. Jugendbetreuer aus acht Kommunen, darunter aus Fürstenberg, Gransee, Zehdenick, Oberkämer, Birkenwerder, Lindow und Liebenwalde sorgen mit 20 Erlebnis- und Aktionsständen auf dem weitläufigen Gelände dafür, dass Langeweile auch wirklich nicht die geringste Chance hatte.

Vielfältige Angebote

Ob Schminken, Seifenblasen fliegen lassen, Armbänder basteln oder Baumschlagen, die Palette der Angebote war vielfältig. Natürlich fehlte auch die Hüpfburg nicht, die Attraktion waren bei dem Wetter allerdings die Wasserspiele. Dabei handelte es sich um eine überdimensional lange Rohrleitung, durch die bunte Plastikbälle mittels Wasserkraft transportiert werden mussten.

Klar, dass all diese Aktivitäten auch durstig und hungrig machen. Doch auch da reichte das Angebot von Eis und Getränken über jede Menge Obst bis zu selbst gebackenem Kuchen, die Eltern mitgeschickt hatten, bis zur Bratwurst. Das Einzige was fehlte, war Zeit, wie der achtjährige Tim feststelle. "Ich muss noch Knobeln, und ein Luftballon-Tier will ich mir auch noch holen", sagt er und ist schon unterwegs in Richtung Scheune, wo Hannelore Mühlenhaupt solche Tiere auf Wunsch der Kinder anfertigt. Für sie ist es das letzte Fest. Denn sie zieht wieder zurück nach Berlin-Kreuzberg. Ein bisschen wehmütig stellt sie doch fest: "Der Trubel und das Kinderlachen werden mir fehlen."