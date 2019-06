Auf dem Pulverfass

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kaum brennt die Sonne für einige Tage erbarmungslos vom Himmel, da brennt es in Brandenburg, einem der waldreichsten Bundesländer Deutschlands, lichterloh. Droht nach 2018 der nächste Hitzesommer, der ausgebrannte Wälder zurücklässt und die Feuerwehren bis zum Äußersten fordert?

Wenn Unternehmen den Rettungskräften wie bei Jüterbog mit Wasser und Technik unter die Arme greifen und die Bundeswehr einen Einsatz prüft, erinnert das ein wenig an das kollektive Bündnis bei den Hochwassern an Oder und Elbe. Es zeigt aber auch, dass Brandenburg eine Strategie fehlt, um mit den Folgen der mediterranen Sommer klarzukommen. Der Waldumbau weg von der leicht entzündbaren Kiefer allein bringt nichts, zumal er kein Schnellschuss ist, sondern Jahrzehnte dauert. Hinzu kommen die vielen noch munitionsbelasteten ehemaligen Truppenübungsplätze, die auf die Löschkräfte wie Russisch Roulette wirken mögen. Die Wehren leiden ohnehin wie alle "Branchen" in Brandenburg unter Personalnot. Da heiße Sommer mit allen unangenehmen Nebenwirkungen künftig Normalität werden, müssen Land – und Bund – nachrüsten, beispielsweise in eine Löschflugzeugstaffel. Sich auf Hilfe anderer zu verlassen, ist fahrlässig.