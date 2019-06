Das Programm für’s Oranienburger Stadtfest steht

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Trotz der wegen der andauernden Havelsperrung erschwerten Trainingsbedingungen gibt es beim diesjährigen Drachenbootrennen zum Oranienburger Stadtfest, das vom 14. bis 16. Juni gefeiert wird, einen Teilnehmerrekord. Insgesamt 67 Teams treten diesmal in den vier unterschiedlichen Kategorien über die 250- oder 500-Meter-Distanz an. An den Start gehen am 14. Juni auch viele Schulteams. Neu ist in diesem Jahr wegen der Flusssperre die Rennstrecke, die von der Schlossbrücke zum Schlosshafen führt. Das Fahrerlager wird dann am Servicehafen aufgeschlagen. Die Anwohner seien informiert, sagt Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO, die das Stadtfest organisiert.

Für das Drachenbootrennen und die Trainings ist wieder das Wassersportzentrum Oranienburg zuständig. "Zu jedem Training gehört ein kleiner Wandertag", sagt Geschäftsführer Glenn Fröhlich. Wegen der Bombensperrung am Oder-Havel-Kanal ist der Einstieg direkt am Wassersportzentrum nicht möglich.

Zum Stadtfest gibt es neben dem dreitägigen Rummel mit Riesenrad und Karussells und dem Höhenfeuerwerk am Sonnabend um 22 Uhr auch wieder ein umfangreiches Bühnenprogramm, das am Freitagabend traditionell mit Oranienburger Bands eröffnet wird: den Stout Scouts (18 Uhr, Irish Folk) und Dudes & Lemonade (19 Uhr, Cover-Songs).

Ein Kracher für kleine und große Heavy-Metal-Fans dürfte das Konzert von Heavy Saurus am Sonnabend ab 18 Uhr sein. Die Bandmitglieder tragen Dino-Kostüme und bringen vor allem Kinder in Ekstase. Abends gibt es dann noch eine Falco-Double-Show. Sonntag steht ab 13.30 Uhr unter anderem der optisch und stimmlich seinem Vorbild ähnliche Phil-Collins-Imitator Mr. Phil auf der Bühne.