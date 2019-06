Neuruppin plant erste Fashionnacht

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin kann Mode. Das wollen Doreen Stahlbaum, Ingo Becker und Christian Juhre beweisen. Am 15. Juni stellen sie die erste Neuruppiner Fashionnacht auf die Beine. Mode und Musik stehen dabei im Mittelpunkt. Über Models für diesen Abend müssen sich die Organisatoren gar keine Sorgen machen. Sie erhalten sogar sportliche Unterstützung.

Doreen Stahlbaum gehört das Geschäft "Sports & Lifestyle" an der Karl-Marx-Straße. Ingo Becker hat vor einigen Monaten seine Boutique "La Strada" an der Präsidentenstraße eröffnet. Als Becker nach Neuruppin zog, war Stahlbaum eines der Mitglieder der Händlergemeinschaft "Wir die Innenstadt", das ihn begrüßt hat. "Die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt", erinnert sich Stahlbaum. Der Weg zur ersten Modeschau war ein kurzer. Becker hat bereits Erfahrungen damit. Er war laut Doreen Stahlbaum und Christian Juhre auch in seiner Berliner Vergangenheit schon mit Kollektionen in kleinen Orten unterwegs. Diese wurden während der Veranstaltungen allerdings auch gleich verkauft, war in Neuruppin nicht der Fall sein wird.

Alle waren sich schnell einig

Ungefähr zeitgleich mit dem Kennenlernen der beiden Modehändler entschloss sich "Wir die Innenstadt" dazu, verstärkt mit Christian Juhre zusammenzuarbeiten. Er sollte die Veranstaltungen der Innenstadthändler stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Für Doreen Stahlbaum und Ingo Becker bot sich dadurch noch ein Vorteil: Juhre ist Besitzer des Hangar 312, in dem es mehr als genug Platz für große Modenschauen gibt. "Wir alle drei waren uns beim ersten Treffen gleich so einig", staunt Doreen Stahlbaum im Nachhinein. "Und seitdem läuft die ganze Planung für die Fashionnacht einfach super."

"Für mich ist das alles eine riesige Sache", sagt die Händlerin. Sie stellt nicht nur zum ersten Mal eine so große Veranstaltung mit auf die Beine. Die Neuruppinerin arbeitet auch zum allerersten Mal mit Models aus einem Sportverein zusammen. Denn am 15. Juni werden Spieler des SV Protzen über den Hangar-Laufsteg gehen und Männermode präsentieren. Stahlbaum hat deren Trainer kurzerhand angerufen und ein Geschäft angeboten: Sie sponsert Trikots, die Spieler fungieren als Models. Neun Freiwillige vom Verein sind dabei.

Schnell Modells gefunden

"Ich habe sowieso gestaunt, wie schnell wir Models zusammenbekommen haben", sagt Doreen Stahlbaum. Als eine Frau absprang, waren sofort zwei neue bereit mitzumachen. Fürs Schminken und das Frisieren am großen Fashion-Abend seien die Anbieter sogar auf sie zugekommen. Klinken putzen mussten die Organisatoren nicht. "Irgendetwas muss doch schiefgehen", wundert sich Doreen Stahlbaum. "Hoffentlich nicht direkt bei der Fashionnacht."

Mode für Frauen und Männer, für Jüngere und Ältere: All das werden die Besucher der Veranstaltung zu sehen bekommen. "Das Publikum wächst ja mit uns und wird mit uns älter", sagt Doreen Stahlbaum. Daher ergebe es keinen Sinn, nur Dinge für junge Menschen zu präsentieren, im Gegenteil. Nach der Modenschau wird es laut Christian Juhre gleich eine Aftershowparty geben. "Wir bauen den Laufsteg dann einfach ab, und der DJ übernimmt", sagt er. Die drei Organisatoren sind sich einig: Wenn die Fashionnacht gut angenommen wird, gibt es im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Neuauflage.