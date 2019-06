Lehrer informieren sich bei Äztec

Matthias Henke

Gransee Verschiedenste Filter, Siebe, Gitter, Nadeln, Kontakte, Funktionsoberflächen und weitere mikromechanische Komponenten für fast alle Anwendungsbereiche fertigt die Firma Äztec unweit des Granseer Bahnhofs. Lautsprecherabdeckungen für Oberklasselimousinen sind genauso darunter wie filigrane Medizintechnik.

Am Dienstag informierten sich Lehrer aus Gransee und Oranienburg über Ausbildungsmöglichkeiten in dem Unternehmen im Rahmen der Berufsorientierungstournee, die die Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel (Winto) und das Netzwerk Zukunft, Schule und Wirtschaft für Brandenburg regelmäßig veranstaltet und dabei immer andere Unternehmern in der Region ansteuert.

Industriekaufleute sowie Maschinen- und Anlagenführer bildet die Firma Ätztec regelmäßig aus. "Wir sind immer auf der Suche nach gutem Nachwuchs", sagte Geschäftsführer Julian Zender. In der Regel seien ein kaufmännischer und drei technische Azubis im Betrieb. Aber auch er merke, dass die Zahl der Bewerber zurückgehe. Deshalb sei die Firma auch auf der Lehrstellenbörse in Zehdenick und der Bildungsmesse Youlab in Oranienburg präsent, um auf sich aufmerksam zu machen und biete über Ferienarbeit und Praktika Möglichkeiten an, in das Unternehmen hineinzuschnuppern. "Mit Praktikanten haben wir gute Erfahrungen gemacht", betonte der Chef. "Wer ein chemisches oder allgemein naturwissenschaftliches Interesse mitbringt, hat’s hier leicht." Insgesamt beschäftigt die Firma 20 Mitarbeiter. Die Azubis kommen vorwiegend aus dem Norden Oberhavels. "Aus Neuruppin und Neustrelitz hatten wir auch schon welche", so Zender weiter.