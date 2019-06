Zwölf Stars geben sich die Ehre

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Der 13. Juli soll wieder ein Tag für die ganze Familie werden, versprechen Radio B2-Chef Oliver Dunk und Produktionsleiter Enrico Knaak, wenn es zum vierten Mal den Schlagerhammer auf der Galopprennbahn Hoppegarten gibt.

Auch dieses Mal geben sich die Stars ein Stelldichein und wird Inka Bause (Bauer sucht Frau) wie immer fröhlich und charmant durch das Programm führen. "Wir haben einige Neuerungen", kündigt Dunk an. So beginnt das Programm auf der großen Bühne bereits 12 Uhr und gehört Nachwuchstalenten. Erwartet werden Janis Nikos (12.20 Uhr), Sonia Liebing (12.50 Uhr) und Annemarie Eilfeld (13.20 Uhr).

Ab 14 Uhr gehört die Bühne dann gestandenen Stars und die Gäste – erwartet werden bis zu 25 000 – können sich freuen auf: Beatrice Egli (14 Uhr), Klaus & Klaus (14.45 Uhr), Bernhard Brink (15.25 Uhr), Anna-Carina Woitschak (16.15 Uhr), Ella Endlich (16.55 Uhr), Vincent Gross (17.35 Uhr), Michelle (18 Uhr), Michael Wendler (18.55 Uhr), Feuerherz (19.25 Uhr), Karat (20.25 Uhr), Marianne Rosenberg (21.10 Uhr) und 21.45 Uhr Dschinghis Khan.

Höhenfeuerwerk und Lasershow

Doch auch wenn der letzte Ton verklungen ist, heißt es noch nicht sofort, Abschied nehmen. Denn zum Höhepunkt eines hoffentlich schönen Sommertages, bei dem es eine eigene Bühne und viele Angebote auch für Kleine gibt, folgen dann noch Höhenfeuerwerk samt Lasershow. Um 22.30 Uhr ist offizielles Programmende. Verzichtet wird in diesem Jahr auf Helikopterrundflüge. Dafür können Mutige mit dem Heißluftballon aufsteigen und aus 30 Metern Höhe einen Blick in das Rund werfen.

Ebenfalls höher gelegen ist die zweite Etage der Haupttribüne. "Da die Sitzplatztickets rasch vergriffen waren, haben wir uns entschlossen, diese zweite Ebene auch zur Verfügung zu stellen. 500 Gäste können von dort aus einen phantastischen Blick auf die Hauptbühne haben", erzählt Enrico Knaak.

Er und sein Team setzen nun im vierten Jahr auf viele bewährte Dinge. So könnten und sollten die Fans möglichst auf ihr eigenes Auto verzichten. Denn in Kooperation mit der BVG sind Fahrscheine für die S-Bahn im Eintrittspreis inkludiert.

Zu den Stars des Abends gehört zweifellos die Band Karat, die im kommenden Jahr, erzählte Bernd Römer, 45. Bühnenjubiläum feiern will. Zuvor aber kommen die Herren nach Hoppegarten. Endlich habe es geklappt, freut sich Claudius Dreilich auf diesen besonderen Abend. Überhaupt sei für ihn der Mauerfall vor 30 Jahren, Karat gibt es somit länger im wieder vereinigten Deutschland als in der DDR, ein Glücksfall gewesen. Seine Mutter war ausgereist und hatte den kleinen Claudius, noch minderjährig, mitgenommen. "Doch ich hatte Sehnsucht, wollte zurück", erzählte er jetzt bei der Pressekonferenz.

Preis für das Lebenswerk

Claudius Dreilich wird an diesem 13. Juli-Abend nicht über Sieben Brücken gehen, sondern Marianne Rosenberg den Radio B 2-Preis für ihr Lebenswerk überreichen. Sie erhält ihn nach Costa Cordalis und Jürgen Drews. Dies wird vermutlich ein sehr emotionaler Augenblick, doch es gibt noch einen weiteren. Denn wie jedes Jahr zahlen Kinder nur einen Euro Eintritt. Dieses Geld, sagt Oliver Dunk, wird gesammelt und ein wenig aufgerundet. "Wir spenden dieses Geld an eine gemeinnützige Einrichtung der Gemeinde Hoppegarten. Wir sind gerade dabei, zu sondieren, wer diese Hilfe gut gebrauchen kann", kündigt Radio-Chef Dunk an. Im Vorjahr war die Freude bei der Behinderten-Wohnstätte im Bollensdorfer Weg riesig.

Wer zum Schlagerhammer kommt, sollte auf Taschen größer als A 4 verzichten. Jeder Art von Speisen und Getränken wird es im Festbereich geben, auch Decken mit Isolation sind unerwünscht.

Tickets gibt es für 39.30 Euro (Flanierkarte) und 69,90 Euro (Sitzplatz) in allen Kik-Filialen, an BVG-Fahrkartenautomaten und allen Theaterkassen.Mehr Informationen gibt es auf www.radioB2.de und schlagerhammer.de.