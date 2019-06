MOZ

Neuenhagen (MOZ) Montag gegen 12.45 Uhr brannte in der Straße Am Wall ein Quad, das möglicherweise dem Räuber gehört, der wenige Minuten zuvor die Sparkasse in Hoppegarten, Lindenallee, überfallen hatte.

Der Täter hatte Bargeld in ungenannter Höhe erbeutet und war mit einem solchen Fahrzeug geflohen. Die Polizei bittet Zeugen, die sowohl zu dem Geschehen in Hoppegarten als auch in Neuenhagen sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Dies kann per Tel. 03341 330-0 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de erfolgen.