Schulkomplex verschwindet

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Tage des Schulkomplexes im Diesterwegring sind endgültig gezählt. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Ingenieurleistung zur Baufeldfreimachung (Planung und Überwachung), die Bestandsaufnahme, Laboruntersuchung sowie die Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes. Der eigentliche Abriss soll von Ende August bis Ende des Jahres realisiert werden. "Der Schulkomplex Diesterwegring soll vollständig zurückgebaut werden. Es handelt sich hierbei um das Hauptgebäude Diesterwegring 1 sowie T-8 Gebäude Diesterwegring 2A und 2B inklusive der Entsiegelung der Freiflächen", heißt es in den Ausschreibungsunterlagen.

Dass die Maßnahme in diesem Jahr in Angriff genommen wird, hat auch damit zu tun, dass der Abriss vom Land und vom Bund finanziert wird, aus dem Programm zur Rückführung der städtischen Infrastruktur. In diesem Jahr sind im Haushalt 556 600 Euro eingestellt, im kommenden Jahr noch einmal 90 000 Euro.

Nachdem die Oberschule 3 einen Teil des Gebäudekomplexes nicht mehr genutzt hat, auch die Grundschule an einen anderen Standort gewechselt ist, stehen die Gebäude leer. Auch die T-8-Gebäude werden inzwischen nicht mehr genutzt. Andere Überlegungen zur Weiternutzung haben sich zerschlagen. So hat es wohl einmal einen Kaufinteressenten gegeben, der allerdings an anderer Stelle in der Stadt ein angekündigtes Projekt nicht realisiert hat.