Coach "Willi" ist zurück

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Der Handball-Club Neuruppin (HCN) hat Fakten geschaffen, die nach dem turbulenten Saisonausklang wieder für eine positivere Grundstimmung sorgen sollen. Denn der Club ist einen großen Schritt vorangekommen bei den Planungen für die kommende Spielzeit. "Die personellen Weichen sind größtenteils gestellt", verkündete Vorstandsmitglied Dennis Plötz in einem Pressegespräch am Dienstag. Das betrifft sowohl den Trainerstab als auch den Spielerkader.

Künftig wird wieder ein Trainergespann das sportliche Sagen haben. Ex-Trainer Christian Will kehrt in den Betreuerstab zurück und greift Michael Drefahl "mit aller Kraft", wie er sagt, unter die Arme. "Wir verstehen uns beide gut, es passt auch menschlich." Will hatte sich nach einer dreijährigen Tätigkeit, Seite an Seite mit Wilfried Mundchen, nach der Saison 2017/2018 in eine dringend nötige Schaffenspause verabschiedet. In der abgelaufenen Serie half er zweimal als Coach aus, als Michael Drefahl verhindert war. Will: "Ich hatte bereits im Februar meine Bereitschaft signalisiert, mich wieder mehr einbringen zu wollen. Und das auch liga-unabhängig," betonte der 38-Jährige. Selbiges trifft auf Michael Drefahl zu, der unabhängig von der sportlichen Situation inklusive sich einem frühzeitig ankündigen personellen Umbruch, sein Weitermachen-Wollen erklärt hatte. Denn sportlich musste der HCN lange Zeit um den Klassenverbleib zittern. Der Abstieg in die Landesliga drohte.

Fünf Zugänge bislangfix eingeplant

Nun greifen Michael Drefahl und Christian Will gemeinsam an, wollen eine Aufbruchstimmung erzeugen, die Mannschaft neu ausrichten und in der Verbandsliga halten. "Ich bin sehr glücklich, mit Willi einen Fachmann im Boot zu haben. Wir standen ja immer in Kontakt, es passt auch menschlich zwischen uns und wir verfolgen eine ähnliche Spielphilosophie", erklärte Drefahl. Beide stehen für schnellen Handball, mit dem Ziel, aus allen Positionen Tore zu erzielen. "Und bei ein, zwei Schwerpunkten ergänzen wir uns dann." Gerade was die Trainingsarbeit angeht, können mit zwei Trainern mehr Reizpunkte gesetzt und an bestimmten Stellschrauben besser gedreht werden.

Nach dem Abschied von einem Sextett bemühte sich der Club laut Vorstandsmitglied Dennis Plötz auch frühzeitig um Zugänge, "um generell frisches Blut". Und mit zwei Spielern ist auch bereits eine Einigung erzielt worden. "Wir werden zeitnah bekannt geben, um wen es sich dabei handelt. Es sind in jedem Fall echte Verstärkungen." Darüber hinaus sucht der HCN "natürlich nach weiteren Verstärkungen. Ob sich das realisieren lässt, wird man sehen." Zumindest "fließt" mit dem Einbau von drei Youngstern aus der eigenen Talentschmiede das gewünschte, frische und vor allem junge Blut in den Kader. Aus der A-Jugend – diese Altersklasse wird der HCN in der Spielzeit 2019/2020 nicht mehr besetzt haben – rücken Linkshänder Sky Höpstein, Rückraum-Hüne Till Winkelmann und Spielmacher Duc Nam Nguyen auf. "Wir werden sie peu à peu an den Männerbereich heranführen", will Christian Will behutsam vorgehen. "Die Jungs sind voll dabei. Und die Eltern tragen das auch mit." Ein vierter Jungspund sei leider abgesprungen. Gerne hätte der HCN Torwart-Talent Noah Behrendt integriert. "Von der Konstellation her hätte es mit Oldie Dennis Plötz (44 Jahre), Mike Berger und Noah prima gespasst", findet Will. Doch Behrendt will künftig wieder verstärkt Fußball spielen.

Nach aktuellem Stand werden die Kader beider Männer-Teams eng gestrickt sein. "Wir müssen den Austausch untereinander pflegen", betont Plötz, "um im Bedarfsfall aushelfen zu können".

In jedem Fall beginnt die Verbandsliga-Saison 2019/2020 für den HCN mit zwei echten Hausnummern. Der Auftakt erfolg am 7. September beim SSV Falkensee. Eine Woche später kommt es zum Derby-Kracher mit Aufsteiger FK Hansa Wittstock. Rückkehrer Will: "Diese Partien sind schon richtungsweisend."