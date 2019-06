Słubice zieht Bilanz nach 30 Jahren freien Wahlen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Man habe sich gegenseitig auf die Finger geschaut, erinnert sich Ryszard Bodziacki, Alt-Bürgermeister und lokaler Solidarnosc-Aktivist der ersten Stunde. "Wir waren misstrauisch, ob die Wahlen ehrlich sind. Sind den ganzen Tag nicht nach Hause gegangen."

Für 35 Prozent der Parlamentsmandate durften Kandidaten der Opposition, vor allem der Gewerkschaft Solidarnosc, bei den ersten teilweise freien Wahlen am 4. Juni 1989 antreten. Ob dieser Deal gut war, darüber zerstreiten sich Polens politische Eliten heute. In Słubice bilanzierten fernab dieses Konflikts politisch engagierte Menschen von damals aus den fünf Gemeinden des Landkreises im Collegium Polonicum, was der Umbruch der Region einbrachte. Es ging um Erfolge und Enttäuschungen. Wichtig und weitreichend war der Beginn kommunaler Selbstverwaltung mit eigenen Kompetenzen, eigenem Haushalt – darin waren sich die Männer einig. "Die Auflösung der LPG ließ viele Menschen in unserer Gegend völlig mittellos zurück. Bis heute hat die Politik diese Leute vergessen, dabei hätten sie damals fast zu 100 Prozent Solidarnosc gewählt", gab Ireneusz Wozniak aus Górzyca zu bedenken. Bodziacki fand, man habe eine "merkwürdige Privatisierung" zugelassen, Politik und Business hätten sich vermischt.

Und Erfolge? "Der Umbruch hat Enthusiasmus und Unternehmertum freigesetzt", meinte Waldemar Buchta aus Rzepin. Auf den Bürgersteigen hätten die Händler begonnen, "heute haben wir schöne Basare." Natürlich wurden als große Errungenschaften die in vielen Etappen entwickelte deutsch-polnische Nachbarschaft und die Zusammenarbeit der Kreisgemeinden genannt. Das Collegium Polonicum stehe auch symbolisch für diese Versöhnung.