Betrunkener demoliert Polizeiwagen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Montag wurden Polizisten in die Sophienstraße gerufen. Dort hatte ein Mann die Scheibe einer Eingangstür beschädigt und sich in den Hausflur begeben. Polizisten trafen vor Ort einen betrunkenen 44-Jährigen an, der aggressiv auftrat. Nach einem Atemalkoholtest, der den Wert von 2,55 Promille erbrachte, wollten die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen. Dieser leistete jedoch Widerstand und beschädigte dabei die Frontscheibe eines Streifenwagens. Nun wird gegen ihn wegen Sachbeschädigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.