Ab aufs Land!

Susan Hasse

Ortsmarke (MOZ) Noch größer und besser, heißt es in diesem Jahr für die Aktion Landpartie in Groß Schönebeck. Gleich drei Tage wird im Schorfheide-Dorf das Landleben gefeiert. Los geht es am 14. Juni um 19 Uhr mit Aufführungen des Finowfurter Chors und der Grundschule. Am Sonnabend öffnen dann die Höfe und Werkstätten im Ort ihre Pforten. Auf der Bühne am Lindenplatz wartet ein buntes Programm auf die Besucher. Um 13.45 Uhr lassen dort die Jagdhornbläser ihre Hörner erschallen und ab 17 Uhr sind die "Original Schorfheider" mit ihrem beliebten Repertoire an der Reihe. Der Tag klingt schließlich mit der Band "Conny & Ron" und DJ Matze aus.

Landmaschinen und Feldfahrten

Insgesamt 15 Höfe beteiligen sich in diesem Jahr sowohl Samstag als auch am Sonntag am Tag der offenen Höfe. Auf dem Traditionsbauernhof von Jürgen Bohm wird am Sonnabend ab 15 Uhr die Band "Jamestown Ferry" zu Gast sein, auf dem Technikhof Maaß tritt ab 14 Uhr die Band "Horde" auf. In der Henschke Schmiede wird am Schmiedefeuer gearbeitet, im Heusinger Hof ist eine Lehrwerkstatt aufgebaut und im Reitstall Böse stehen die Pferde im Mittelpunkt. Der landwirtschaftliche Betrieb SAG hat auch in diesem Jahr eine thematische Ausstellung vorbereitet: Es wird sich alles um das Thema Heu drehen. Wie wird das Powerfood der Kühe produziert und welche Eigenschaften müssen Wiesen haben, um es besonders schmackhaft werden zu lassen, soll Groß und Klein erklärt werden. Auch die beliebte Landmaschinenausstellung von historischen und modernsten Landmaschinen lockt auf Bohms Bauernhof. Es wird stündlich Feldfahrten über die Äcker rund um Groß Schönebeck geben, um Landwirtschaft erlebbar zu machen. Vor allem für Familien mit Kindern ist beim 25. Tag der offenen Höfe einiges vorbereitet: Hüpfburg, Kletterwand, Greifvogelvorführungen, Erlebnisrally in der Waldschule, Ponyreiten und vieles mehr warten auf die Kleinen. Zudem wird ein Shuttleservice eingerichtet, der mit Oldtimern und Kremsern zwischen den Veranstaltungsorten pendelt.

Am 16. Juni startet der Tag um 9 Uhr mit einem Heugottesdienst in der Immanuel-Kirche, gegen Mittag beginnt schließlich der Frühschoppen mit zünftiger Musik. Am Sonntag wird schließlich eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion das landwirtschaftlich geprägte Wochenende abrunden: Landrat Daniel Kurth, Bürgermeister Uwe Schoknecht, Ralf Christoffers von den Linken und Jürgen Peters von der HNE werden über die Zukunft des ländlichen Raums und der Rolle der Landwirtschaft in unserer Gesellschaft vor und mit dem Publikum diskutieren.