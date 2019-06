4300 Besucher im Musikmuseum

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Musikmuseum auf der Burg Beeskow zählte im ersten Jahr seines Bestehens 4300 Besucher. Mit dem Ergebnis ist Bürgermeister Frank Steffen, auf dessen Initiative die selbst spielenden Instrumente in die Stadt gekommen sind, zufrieden.

"Das entspricht unseren Erwartungen", sagt er. Auch die Entscheidung, das Museum außerhalb der Führungen zu öffnen, sei richtig gewesen. Für die Zukunft wollen Bürgermeister und Burgdirektor Arnold Bischinger aber mehr. Zunächst peilen sie 5000 Besucher für das Museum an. Mit zwei parallelen Strategien sollen dabei sowohl heimische Gäste als auch Touristen gelockt werden.

Werbeauftritt auf der ITB

Um Gäste von außerhalb zu gewinnen, wurden 7500 Flyer verteilt, der Bürgermeister selbst und weitere Mitglieder des Museumsfördervereins waren mit einem Leierkasten auf der ITB und dem Neujahrsempfang des Kreises, um Werbung zu machen. Künftig will man noch stärker mit dem Tourismusverband zusammenarbeiten. Direkte Kontakte mit Busreiseunternehmen seien schwierig. Nicht wegen des Museums, sondern vor allem wegen der touristischen Infrastruktur.

"Die Unternehmen fragen, wo Sie dann möglichst nah mit ihren gut 50 Gästen essen können. Da haben wir noch keinen Partner gefunden", so Frank Steffen. Auch eine weitere Werbeidee ist noch nicht umgesetzt. In benachbarten touristischen Zielen soll mit einzelnen Instrumenten, die man durch einen Münzeinwurf zum Spielen bringen kann, auf das Musikmuseum aufmerksam gemacht werden. Doch aktuell gebe es keine entsprechend restaurierten Stücke, so der Bürgermeister.

Dafür gibt es neben den regelmäßigen rund einstündigen Führungen verschiedene Sonderveranstaltungen inmitten der Instrumente. "Whisky meets Berlin" heißt es beispielsweise am Freitag ab 19 Uhr. Dann erklingt Ragtime im Museum, Stücke von Irving Berlin, einem amerikanischen Komponisten, der in den 1920er Jahren weltberühmt wurde. Dazu werden vier Sorten Whisky verkostet.

"Der unsichtbare Pianist im Caféhaus" ist ein Format, das bereits sehr gut angenommen wird. "Wir experimentieren aber noch", sagt Frank Steffen. Künftig werde man die Anfangszeit etwas nach vorn verlegen. Viele Gäste aber seien begeistert. Erst in dieser Woche habe ein Mann die Sammeltassen, die seine Frau hinterlassen hat, an das Museum übergeben, weil sie genau dahin besonders gut passen würden.

Besonderer Jahresabschluss

Gemeinsame Pläne schmieden Arnold Bischinger und Frank Steffen zudem für das Jahresende. Zwischen den Jahren, genau am 27. Dezember, wollen Musikmuseum und Burg einen großen Marlene-Dietrich-Abend auf die Beine stellen. Der 27. Dezember ist der Geburtstag der Filmdiva. Auf der Burg wird man dann der Blaue Engel gezeigt. In dem Film singt die Dietrich nicht nur "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", sondern auch "Ich bin die fesche Lola". Die hat zu Haus` in ihrem Salon ein Pianola. Und eben das steht nun im Musikmuseum und wird an diesem Abend spielen. Dazu wird es Schauspiel in Kostümen der 1920er geben und die damals beliebtesten Cocktails.

Führungen durch das Beeskower Musikmuseum gibt es immer dienstags, donnerstags, sonnabends und sonntags ab 14.30 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro. Außerdem kann man das Musikmuseum zu den Burgöffnungszeiten (dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr) besichtigen (Eintritt 3,50 Euro). Der Eintritt zu "Berlin meets Whisky" am Freitag ab 19 Uhr kostet 15 Euro, Kartenvorbestellungen für die Veranstaltung sind noch per Telefon unter 03366 352727 möglich.