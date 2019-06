Landkreis sucht neuen Amtsarzt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Kreisverwaltung muss einen neuen Amtsarzt suchen. Amtsinhaberin Dr. Eleonore Baumann geht im Herbst offiziell in den Ruhestand und ist schon jetzt nicht mehr im Dienst.

Auf Nachfrage der MOZ bestätigte die Verwaltung, dass auch ihr designierter Nachfolger, Dr. Rutker Stellke, nicht mehr für das Amt in Frage kommt. Er habe die Verwaltungsleitung darüber informiert, dass er für Führungsaufgaben nicht mehr zur Verfügung stehe. Stellke war als Amtsleiter bereits für die Bereiche Personal und Organisation zuständig. "Landrat Rolf Lindemann bedauert diesen Rückzug, denn Herr Stellke habe einen großen Anteil an der Überwindung einer schwierigen personellen Lage im Gesundheitsamt vor drei Jahren", heißt es in einer Stellungnahme des Kreises.

Stellke selbst bestätigt den Vorgang, nennt aber keine Gründe für seinen Weggang. Er werde sich nun beruflich neu orientieren. An der für morgen angesetzten Beratung zur Grundversorgung im ländlichen Raum werde er aber teilnehmen. Dann wird von 15 bis 18 Uhr auf der Burg Storkow über die "Gesundheitsversorgung und -förderung" gesprochen.

Deren Absicherung ist eines der meist diskutierten Zukunftsthemen. Vor allem in kleineren Orten schließen Praxen, fehlen Haus- und Fachärzte. Bei der Beratung in Storkow will die Kassenärztliche Vereinigung Hessen das Pilotprojekt eines Medibusses vorstellen, der durch Hersfeld-Rotenburg rollt.