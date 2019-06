Hüpfparty zum Zuckerfest

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das Ende des Fastenmonats Ramadan feierte der Fürstenwalder Verein IZF Al Salam am Dienstag mit einem Fest: Am Morgen fanden sich rund 200 Muslime im Gebetsraum in der Ehrenfried-Jopp-Straße 17 ein, um zusammen zu beten; am Nachmittag wurde zusammen gefeiert und gegessen.

Menschen vieler verschiedener Nationalitäten seien in dem Verein organisiert, sagt dessen stellvertretende Vorsitzende Zeinab Yalcin. Das Fest des Fastenbrechens, oder auch Zuckerfest, ist nach dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag.