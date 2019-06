Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ingo Muhme

Ahrensfelde Für den SV Rüdnitz/Lobetal bleibt auch mit der Niederlage in Ahrensfelde zwei Spieltage vor Schluss die Luft im Abstiegskampf sehr dünn. Hinzu die Unwissenheit über die Anzahl der Abstiegskandidaten. "Das nervt extrem. Du weißt nicht, wie du dich letztendlich reinhängen musst. Zwischenzeitlich waren wir schon drin, jetzt sind wir wieder raus. Schön ist die Situation nicht", so SV-Trainer Ulf Kerstan.

Dabei begann Rüdnitz mutig und vor allem nicht wie der Tabellenplatz es hätte vermuten lassen. Möglichkeiten Ahrensfelde schon zum Halbzeitpfiff klar in die Knie zu zwingen, waren vorhanden. In der 3. Minute war für Tobias Bauer der Winkel zu spitz. Bei der folgenden Ecke kam Fabian Schulz aus dem Rückraum zum Abschluss und verzog dabei nur knapp. Grün-Weiss prüfte durch Eric Brien Gästekeeper Andre Jeremiasch, der den Fernschuss gut parierte (8.).

Überraschende Führung

Rüdnitz blieb weiterhin im Chancenplus und hatte mit Tobias Bauer die auffälligste Offensivkraft. Ein Bilderbuch-Konter über die linke Seite, den Willi Lerche per Flanke in den Strafraum für Torschütze Eric Brien vorbereitete, brachte die schmeichelhafte Ahrensfelder Führung (22.). "Wir sind nicht zusammengebrochen und haben weiterhin an uns geglaubt", lobte Kerstan und empfand den folgenden Ausgleich hochverdient. Der von Benjamin Bauer getretene Freistoß von der linken Strafraumkante ließ die Ahrensfeldes Abwehr nicht gut aussehen. Nutznießer war Philipp Röpke, der mit strammem Geschoß vollendete (31.). Rüdnitz blieb weiterhin auf Augenhöhe, einmal stand ihnen das Aluminium im Wege.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff leitete Ahrensfeldes Youngster Thomas Ston die erneute Führung ein. Er wurde per Steilpass geschickt und vollendete aus spitzem Winkel, nicht ganz unhaltbar, zum 2:1. Mit dem Treffer beantworte Grün-Weiss die Frage nach den konditionellen Grundlagen, von denen die Mannschaft von Daniel Lüß mehr aufbieten konnte. Die Hitze ließ bei den Rüdnitzern doch die Kräfte immer mehr schwinden.

Die Einstellung stimmt

Moralisch konnte sich Rüdnitz nichts vorwerfen lassen, selbst nach dem 3:1 von Eric Brien. Chancen waren auf jeden Fall vorhanden, um noch einmal ranzukommen. Aber auch Grün-Weiss hatte seine Möglichkeiten, sodass der Sieg letztendlich auch seine verdiente Berechtigung hatte.

"Im ersten Durchgang war Rüdnitz klar das bessere Team. Wir haben das in der Pause besprochen und Reaktion gezeigt. Am Ende war der Sieg aus meiner Sicht verdient", zeigte sich Daniel Lüß zufrieden. Ulf Kerstan blieb in seiner Analyse schon etwas nachdenkliche: "Kraft, Einstellung, Erfolglosigkeit und vielleicht auch ein wenig Unvermögen sind die Ursachen für die Niederlage. Wir hatten es eigentlich in der Hand, erspielen gute Chancen, selbst ein Unentschieden wäre möglich gewesen."

Mit Liebenwalde (H) und Friedrichsthal (A) scheinen die letzten Aufgaben der Saison für den SV Rüdnitz/Lobetal aber nicht gänzlich unlösbar. Die Hoffnung stirbt zuletzt.