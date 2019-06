Bereit für die Deutsche Meisterschaft

Mandy Barna

Eberswalde Drei Nachwuchstalente von Stahl Finow sind mit ihrer Trainerin Mandy Barna vom 8. bis 16. Juni bei den Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in Willingen im Sauerland. Möglich gemacht hat dies unter anderem die Stadt Eberswalde mit einem Zuschuss.

Kay Hoffmann (11) ist als Vizelandesmeister nach 2018 bereits zum zweiten Mal vertreten. Er startet erneut in der Altersklasse U 12. Unter den 58 Teilnehmern ist er nur Außenseiter. Aber einen guten Mittelplatz traut ihm seine Trainerin zu.

Susan Reyher (20) und ihr jüngerer Bruder Bastian (17) starten bei der offenen Juniorenmeisterschaft U 25. Für diese älteste Altersklasse sind 276 Spieler in drei Leistungsgruppen angemeldet. Susan startet in der B-Gruppe, wo sie leistungsmäßig in der Mitte der 100 Aktiven steht.

Bastian gehört in der C-Gruppe zu den Favoriten. "Um eine Top-10-Platzierung zu erreichen, braucht man bei neun Runden auch Kondition und Glück mit der Auslosung", so Barna.

Über 700 Kinder und Jugendliche sind am Start, die auch um Fahrkarten für Europa- und Weltmeisterschaften kämpfen.