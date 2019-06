Kräftemessen an den Hanteln

jm

Schwedt (MOZ, Jürgen Meier) Im olympischen Zweikampf aus den Teildisziplinen Reißen und Stoßen haben Schüler und Jugendliche bei den Kreissportspielen in Schwedt Sieger und Platzierte im Gewichtheben ermittelt. In drei Kinderklassen ging es in verschiedenen athletischen Disziplinen um möglichst hohe Punktzahlen.

Schwedter, Angermünder und Eberswalder Mädchen und Jungen, die seit Jahren die hiesigen Sportspiele mit bestreiten, trafen sich in der Schwedter Külzviertel-Halle. Die höchste Zweikampf-Last brachte an diesem Tag Dennis Hansch (Jahrgang 2002) vom gastgebenden TSV Blau-Weiß mit 205 kg in die Wertung. 280,28 sogenannten Sinclairpunkte brachten den Sieg in seinem Jahrgang. Bei den ein Jahr jüngeren Athleten setzte sich Ilja Taach vom TSV mit 231,23 Punkten (175 kg im Zweikampf) durch.

Bei den Schülern hatte im Jahrgang 2004 Iwan Teterjatnik (245,06) die Nase vorn, im gleichen Jahrgang hob Alexandra Engels aus Eberswalde als einziges Mädchen – sie riss 32 und stieß 40 kg. Drei Wertungskategorien stehen bei den A-Kindern zu Buche. Zarah Wolf (Schwedt) war einziges Mädchen – sie erreichte 206,347 Punkte. Bei den 2008er- Jungen siegte Fafien Hansch (285,319) vor Jannis Kasiske (beide Schwedt/249,875). Die Konkurrenz der ein Jahr Älteren entschied Lennox Unger (270,975) vor Niklas Kasiske (253,027) und Emil Taach (alle TSV Blau-Weiß/226,087) für sich.

Bei den B-Kindern blieb Romina Wolf (Schwedt/91,293) allein in ihrer Konkurrenz des Jahrgangs 2010. Bei den C-Kindern war Kirill Taach (437,683) Solist im Jahrgang 2012 und Jaden Unger (beide Schwedt) siegte mit der absoluten Höchstpunktzahl von 469,859 im Jahrgang 2011.

TSG-Trainingsfleiß zahlt sich aus

Die TSG Angermünde nahm mit elf Sportlern teil. Schülerstarter Collin Peters begann im Reißen mit 34 kg und konnte mit 5 kg mehr im zweiten und dritten Versuch ein Leistungsplus verzeichnen. Im Stoßen gab es ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Collin und TSG-Vereinskamerad Benedikt Drafz. Am Ende siegten beide in ihren Altersklassen: Drafz (2005) mit 88 kg im Zweikampf, Peters (2006) mit 87 kg. Tino Jahnke (2004) verbesserte sein Zweikampfergebnis mit 60 und 75 kg in den Teildisziplinen um 5 kg, wofür es Silber gab.

Die Jahrgänge 2007 bis 2014 gaben in den athletischen Disziplinen Schlussweitsprung, Kugelschocken und Anristen (Ältere) oder 12-m-Umkehrsprint (Jüngere) ihr Bestes. Besonders die Ergebnisse in den Schnellkraftübungen zeigten, wie gut trainiert worden war. So steigerten sich Sven Brüssow (Kinder A) sowie Julia Busch, Frederik Ruh und Malte Rudick (Kinder B) im Kugelschocken. Auch die Schlussweitsprungwerte von Malte und Jakob Hönicke (1,73 m/1,59 m) sind Resultat intensiven Trainings.

Bei den Kindern C stritten Philipp Schneider und Finn Ostwald für die TSG in ihrem ersten Wettkampf um Bestleistungen im athletischen Teil und beim Heben. Brüssow erreichte mit 18 kg im Reißen und 20 kg im Stoßen Platz 3. Bei den Kindern B war erstmals das Stoßen zu demonstrieren. Auch hier zahlte sich die intensive Vorbereitung aus – erste Erfolge im Umgang mit der Hantel waren der Preis. So erreichten im Jahrgang 2009 Busch, Ruh und Rudick Platz 1, Hönicke wurde Zweiter. Bei den C-Kindern nahmen Schneider und Ostwald Silber und Bronze mit nach Hause.