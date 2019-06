Punkte-Bestmarke bereits zwei Spiele vor Saisonende sicher

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat zu Hause den SV Wacker Cottbus-Ströbitz mit 6:5 (2:2) besiegt. Die Dynamos verbessern sich in der Süd-Staffel auf den fünften Rang, die Gäste sind Elfte.

Beide Mannschaften lieferten sich ein wahres Torfestival mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Bereits in der 3. Minute versenkte Steven Frühauf einen Elfmeter, nachdem er zuvor im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Sicherheit gab der frühe Treffer den Gastgebern nicht, mit zunehmender Spielzeit wurden die Gäste stärker. Diese hatten in der 30. Minute Pech, als ein Schuss von Tobias Voigt an der Latte landete.

In der 34. Minute dann das überraschende 2:0 für Dynamo. Ein Eckball von Daniel Friedrich fand den Kopf von Steven Frühauf, der auf Toni Seelig ablegte und dieser drückte die Kugel mit dem Kopf über die Linie. Wacker schlug fast postwendend zurück. Mohammad Naser Afzal kam an der Strafraumgrenze an den Ball und zog einfach mal ab. Der noch abgefälschte Ball schlug unhaltbar für Grummt im rechten Eck ein.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Tobias Voigt mit einem Weitschuss aus 35 Metern den Ausgleich, dabei sah der ansonsten stark parierende Sebastian Grummt etwas unglücklich aus, doch leistungsgerecht war das Unentschieden zur Pause allemal. Kurz vor dieser musste Dynamo zudem auch noch verletzungsbedingt Steven Frühauf auswechseln.

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit gelang Falk Busch die erneute Führung für die Gastgeber, einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Benjamin Bartz köpfte er überlegt ins lange Eck. Danach bewahrte Sebastian Grummt mit zwei tollen Parden die Dynamos zunächst vor dem Ausgleich, doch in der 61. Minute bestrafte Mohammad Naser Afzal einen bösen Schnitzer von Toni Seelig und traf zum 3:3. Dynamos Innenverteidiger machte nur zwei Minuten später seinen Fehler wieder gut, in dem er einen Eckball von Maik Frühauf mit dem Kopf zum 4:3 versenkte.

Fehler im Spielaufbau

Danach leisteten sich die Dynamos immer wieder Fehler im Spielaufbau, die die Ströbitzer gnadenlos ausnutzten und so stand es nach 72 Minuten durch Tore von Afzal und Weber plötzlich 4:5 aus Sicht der Gastgeber. Aufgeben war aber an diesem Tag für Dynamo keine Option und dass, obwohl die tropischen Temperaturen den Spielern mächtig zu schaffen machten. Mit einem herrlichen Schuss in den linken Winkel besorgte Maik Frühauf in der 76. Minute den Ausgleich, ehe Jan Kretschmann nach einer Ecke von Oliver Weniger mit einer Direkt-Abnahme das 6:5 besorgte und so dem Spiel eine erneute Wende gab und das Spiel für die Gastgeber entschied. Dynamo kann bei zwei ausstehenden Spielen die 50-Punkte-Marke knacken, schon jetzt sind die erzielten 47 Punkte Rekord seit der Landesligazugehörigkeit.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Falk Busch, Benjamin Bartz, Toni Seelig (89. Eddi Hantelmann), Dimitrij Altengof (65. Nico Urbansky) – Konstantin Klippenstein, Daniel Friedrich, Maik Frühauf, Oliver Weniger – Steven Frühauf (39. Robert Glaser), Jan Kretschmann

Torfolge: 1:0 Steven Frühauf (3./FE), 2:0 Toni Seelig (34.), 2:1 Mohammad Naser Afzal (38.), 2:2 Tobias Voigt (45.+2), 3:2 Falk Busch (47.), 3:3 Mohammad Naser Afzal (61.), 4:3 Toni Seelig (63.), 4:4 Mohammad Naser Afzal (68.), 4:5 Toby Joe Weber (72.), 5:5 Maik Frühauf (76.), 6:5 Jan Kretschmann (80.) – Schiedsrichter: Hannes Hähnel (Frankfurt) – Zuschauer: 65