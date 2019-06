Müdem Beginn folgt hitzige Schlussphase

Dirk Schaal

Pinnow (MOZ) Brenzlig sah es für die Fortuna in der Rückrunde aus, mit durchwachsenen Leistungen näherte man sich dem Tabellenkeller an. "Die Mannschaft hat großes Potential, aber durch viele Ausfälle können wir das nicht abrufen", erklärte der Britzer Co-Trainer Sven Krumbach die Talfahrt. Doch mit viel Engagement nahmen die Barnimer den Abstiegskampf an und können nun für eine weitere Saison in der Landesklasse planen.

Ein Sieg in Pinnow war dafür nicht unbedingt notwendig, aber dennoch erklärtes Ziel der Britzer. Doch auch beim Tabellenletzten musste Trainer Enrico Jürgens sein Team wieder mächtig umbauen. "Drei wichtige Positionen mussten wir neu besetzen, so unsere Viererkette umbauen. Das bringt natürlich auch Unsicherheit in die Mannschaft", erklärte er. Dauerte es fast eine halbe Stunde, bis Fortuna Sicherheit gewann und ins Spiel kam. Bis dahin waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und Torhüter Patrick Görlitz mit tollen Paraden bester Britzer.

Tor mit dem Halbzeitpfiff

Fast schon freuten sich die Gäste über ein torloses Remis zur Halbzeit, da stieß Angelo Glashagen über die rechte Seite in Richtung Pinnower Strafraum vor. Die Gastgeber konnten zunächst seine Flanke klären, doch nur zu Glashagen zurück. Beim zweiten Mal machte er es besser und staubte zur 1:0-Halbzeitführung ab (46.).

Nach dem Wechsel war die Fortuna sofort hellwach. "Ich habe an unsere Stärken erinnert und gesagt, dass die Mannschaft so weiterspielen soll wir die letzten 20 Minuten vor der Pause", erklärte Jürgens. Wieder ging über rechts die Post bei Britz ab, im Strafraum der Gastgeber wartet Maximilian Roch erfolgreich auf das Leder und schloss zum 2:0 ab (53). Die Gäste hätten nachlegen können, doch die 2-Tore-Führung schien sicher. "Bei der Hitze wollte ich Spieler schonen und bereits nach 76 Minuten war das Wechselkontingent erschöpft", sagte Jürgens. Da verletzte sich der Britzer Felix Kasch so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Fortuna war die letzten 20 Minuten nur noch zu zehnt. Pinnow drehte nun von den eigenen Zuschauern angetrieben auf, kam durch Patrick Höfert zum 1:2-Anschluss (79.). Robert Samuel nutzte einen Konter zum 3:1 (86.). Kurz vor Ende erzielte Höfert das 2:3, doch dabei blieb es.

"Ein Kompliment an meine Mannschaft, wie sie am Ende in Unterzahl das Spiel gewonnen haben. Sie haben sich nicht von der hitzigen Atmosphäre anstecken lassen und trotz heißer Temperaturen kühlen Kopf bewahrt", lobte der Britzer Trainer Enrico Jürgens seine Mannschaft.

Britz: Patrick Görlitz – Konrad Schulz, Phillip Neumann, Angelo Glashagen, Sebastian Peters (46. Max Schulz), Erik Klein, Jonas Fritzsche (56. Tristan Dieck), Jakob Scheurecker, Maximilian Roch (74. Robert Samuel), Patrick Kirsten, Felix Kasch