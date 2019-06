Spannende Rundenjagd in RC Arena

Absprung: Viele spektakuläre Rennen (hier eine Sprungszene in der Klasse OR8) prägten das Vier-Tage-Event in den Müllerbergen. © Foto: Carola Voigt

Reimund Krüger

Schwedt Eine tolle Rennveranstaltung ist den Mitgliedern des Modellclubs Schwedt bei ihrem schon traditionellen Vatertags-Event in der bestens präparierten RC Arena im Ortsteil Blumenhagen gelungen! Eine reibungslose Organisation sorgte für vier Tage großartigen Buggy-Rennsport mit den 1:8- Modellen. Mit fast 100 Anmeldungen hatten die MCS-Verantwortlichen schon im Vorfeld eine Rekordbeteiligung gemeldet.

Mit besonderem Stolz registrierte der Veranstalter, dass die angemeldeten zwölf Sportler aus Schweden und zehn aus Polen Wort gehalten haben. Am weitesten (rund 1000 km) angereist waren jedoch zwei Sportler aus Litauen, die sich über die Website des Vereins informiert und über Facebook Kontakt mit den Oderstädtern aufgenommen hatten.

Obwohl Top-Fahrer am Start waren, hatten diese nicht die absolute Priorität. Vom MC Schwedt ist bei diesem Event alles darauf ausgerichtet, Sportler aus möglichst vielen Vereinen zusammenzubringen, Erfahrungen auszutauschen, sich über Verbandsneuigkeiten zu informieren, Tipps und Tricks weiterzugeben sowie in erster Linie Spaß zu haben. Dieses Konzept ist top aufgegangen!

Spektakuläres Flutlicht-Rennen

Vom Donnerstag bis Sonntag – ab Freitag bei herrlichem Sommerwetter – boten die Sportler mit ihren Miniflitzern alles, was der Automodell-Rennsport zu bieten hat. Als ersten sportlichen Höhepunkt gab es das schon legendäre, klassenoffene Nachtrennen. Mit 13 Modellen sehr gut besetzt, rasten diese unter Flutflicht, mit Begeisterung gesteuert, über die Piste. Besonderes Gaudi: Fahrtrichtungswechsel nach der Hälfte und ein Zwangsboxenstopp – zum Nachtanken der Verbrenner und zum Akkuwechsel bei Elektrofahrzeugen. Sieger nach hartem Kampf wurde nach 36 gefahrenen Runden und mit wenigen Sekunden Abstand Yanic Grieger aus Bremen vor Björn Utermühlen aus Uetersen und dem einheimischen Justin Dochow.

Nächster Höhepunkt: das Kids Race am Sonntag, auch schon traditionell. Dieses Extra wird vor den Finals der Profis ausgetragen und hat somit die volle Aufmerksamkeit der Zuschauer und Sportler. Elf Kinder trauten sich. Es waren einige dabei, die der MC Schwedt schon gern in seinen Reihen hätte. Sieger wurde letztlich Phil Langner (Hamburg) vor Kilian-Siegmar Gurs (Kiel) und Luis Schmeling (Hamburg).

Zu den Wettkämpfen der "Profis": In der Klasse OR8 (46 Starter) schafften es mit Justin Dochow und Daniel Bliefert zwei Schwedter ins Finale der besten zwölf Piloten und wurden dort Zehnter und Elfter. Nach einem hochspannenden Rennen mit vielen Überholmanövern und Positionskämpfen setzte sich am Ende Jessica Pallson (Furulund RC/Schweden) vor Timo Engelstätter (Kiel) und Johannes Klett (Sondershausen) durch. Die weiteren Platzierungen der MCS- Starter: Mateusz Dudzic 13., Lukas Kolloff 15., Christopher-Toni Beer 19., Jörg Dochow 32. und Thomas Schulz Platz 46. In der Elektro-Klasse ORE8 lag Jessica Pallson aus Schweden vor Sophie Müller (Munzig) und Cesiulis Domantas (Litauen) vorn. Im erlesenen Feld kam die einheimische Laura Metzler auf den 16. Platz.

In der Klasse ORT (größer als Verbrenner und Elektro) sind die Aktionen auf der Rennstrecke besonders spektakulär. Andreas Emeling, bester MCS-Sportler in diesem Wettbewerb, musste hart kämpfen, um schließlich in der Endabrechnung einen großartigen dritten Platz hinter Stev Krause (Ottendorf-Okrilla) und Cesiulis Domantas (Litauen) zu belegen.

Inzwischen freut sich der Oderstadt-Gastgeberverein über erste Reaktionen in den sozialen Medien: "Großartig Schwedt, Danke – auf ein Neues im nächsten Jahr!", heißt es da beispielsweise. Besonders hervorgehoben werden die Fairness untereinander und die tolle Stimmung.