Fans sollen in Wismar helfen

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Es geht am kommenden Sonnabend um alles! Der Fußball-Oberligist FC Strausberg fährt zum entscheidenden Spiel nach Wismar. Damit alles auf den letzten fehlenden Punkt um den Klassenerhalt fokussiert bleibt, fährt ein großer Bus mit Mannschaft und Funktionärsteam zum FC Anker Wismar an die Ostsee. Und da in dem Bus noch Platz ist, bietet der Verein die Möglichkeit, Kostenfrei mitzufahren. Anmeldungen per E-Mail: buero@fc-strausberg.de oder per Telefon 03341 306040.