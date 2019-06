An der Stätte vieler "Schlachten"

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Sie haben sich wieder getroffen: Die Pokalhelden von 1962, die nur ein Jahr nach der Gründung des SC Frankfurt das Junioren-Finale um den Junge-Welt-Cup gegen den SC Motor Jena überraschend mit 1:0 gewonnen hatten. Den sechsten Frankfurt-Treff seit 2010 "aufgefüllt" hat auch der jüngere Jahrgang, der 1962 und ein Jahr später Dritter der DDR-Juniorenmeisterschaft und im Pokal geworden war – darunter die Eisenhüttenstädter Günter "Kalle" Kasel und Volkmar Prager.

Selbst Trainer Horst Morgner hatte die weite Anreise aus Glauchau nicht gescheut. "Das waren noch Zeiten!", entfuhr es dem 86-Jährigen beim Besuch des Stadions der Freundschaft in seliger Rückschau auf eigene "Fußballschlachten" und die Spiele des FC Vorwärts Frankfurt ab 1971 im Europapokal und in der Oberliga.

Der Blick mancher alter Hasen ging auch über die Ost-Traversen des Stadions hinweg Richtung Oder. "Da stand mal die sogenannte Karin-Balzer-Gedächtnishalle", erinnern sich alle an die prominente Fußball-Nachbarschaft. Gemeint ist die Laufhalle, die der SCF eigens für die Leichtathletin Karin Balzer-Richert im Jahre 1962 errichtet hatte.

Vier Jahre zuvor war die gebürtige Magdeburgerin mit ihrem Trainer und späteren Ehemann Karl-Heinz Balzer "aus persönlichen Gründen" in den Westen nach Ludwigshafen gegangen. Nur zwei Monate später kehrten sie "reumütig zurück, weil wir gemerkt hatten, dass wir unsere sportlichen Ziele nur in der DDR verwirklichen konnten", gab die Hürdenläuferin später zu Protokoll. Die Konsequenz: Ein Jahr Sperre für sie, drei Jahre für Karl-Heinz. Beide gehörten 1961 zu den Gründungsmitgliedern des SCF.

Und ausgerechnet als "Zeit-Frankfurterin" erzielte Karin Balzer ihren größten Erfolg. Nach EM-Silber 1962 über 80 m Hürden gewann sie zwei Jahre später olympisches Gold, wurde nach der Rückkehr aus Tokio auf dem Balkon des "Lichtspieltheaters der Jugend" enthusiastisch gefeiert – die zweite Olympiasiegerin der Oderstadt nach dem Dreifach-Turnsieger Hermann Weingärtner beim olympischen Debüt im Jahre 1896. Die Halle, die auch nach dem Wechsel der Balzers 1965 zum SC DHfK Leipzig ausschließlich den Leichtathleten zur Verfügung stand, wurde 1998 abgerissen.

Die Pokalhelden von einst sympathisieren in der Bundesliga mehrheitlich für Borussia Dortmund. "Wegen ihres Offensivstils", wie Horst Morgner, Peter "Ecki" Zimmer oder Peter Weiß urteilen. "Im internationalen Geschäft drücken wir natürlich den Bayern, die für Deutschland meist am weitesten kommen, die Daumen", relativiert Karl-Heinz Grunst. Beim Besuch unterklassiger Frankfurter Vereine steht der abstiegsbedrohte Kreisoberligist FC Union am höchsten im Kurs. "Weil viele noch bei den Vorgängern Motor, Halbleiterwerk und Preußen gekickt haben", begründet "Pit" Weiß. "Da interessiert nicht so sehr das Spiel selbst, sondern der Treff mit alten Kameraden und der Spaß an alten Geschichten."

Die Reihen lichten sich

Noch am Ball ist Manfred Wrana (74) – und das gleich doppelt. Der Drahtige, Weißhaarige gehört zu den selbst ernannten "Montagsmalern", die sich jede Woche zum Fußballspiel am Gymnasium in Finow treffen – und zum Tischtennis. "Das Spiel mit dem kleinen Zelluloidball kannst du im Gegensatz zum Fußball ein Leben lang betreiben und lange das Niveau einigermaßen halten, so wie Siegfried Egon Lemke."

Die Reihen der über 70-jährigen Fußballer haben sich gelichtet. Nach den früh verstorbenen Günter Simnack, Klaus Schulz und Peter Heese können nun auch Peter Ukrow, der "goldene" Torschütze von Schmalkalden vor 57 Jahren, sowie Norbert Them, Peter Bohrer und Bernhard Fischer nicht mehr dabeisein. Deshalb trifft man sich nach dem anfänglichen Zwei-Jahres-Rythmus nun jedes Jahr. "Wir werden ja alle nicht jünger und gesünder", begründet der damalige SCF-Mannschaftskapitän Bernd "Pinne" Pintaske.