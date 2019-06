Herbe Niederlage beim Aufsteiger

Janine Kieshauer

Storkow Mit dem haushohen Heimsieg revanchierte sich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf für das torlose Unentschieden im Hinspiel. Der designierte Meister bestimmte von Beginn an das Spiel und ging durch Nico Schulz in Führung. Der Torschütze setzte sich im Eins-gegen-Eins auf der rechten Seite durch und schob das Leder ins lange Eck (10.). Kurz danach schickte Concordia Christopher Fehrmann auf Reisen, der fand Tobias Opitz im Strafraum und dieser erhöhte per Kopf zum 2:0.

Die Gastgeber machten weiter Druck. Sie vergaben jedoch zahlreiche Chancen oder scheiterten am starken Storkower Keeper. In der 38. Minute brauchte es drei Anläufe, ehe erneut Opitz den Ball im Tor unterbrachte. Danach ein Lebenszeichen der Storkower. Ein schnell ausgeführter Angriff über Dominic Bracki zu Christian Sergel führte zum 1:3 (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Pawel Wojtalak mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Eingewechselter Beyer trifft

Nach der Pause machte Concordia direkt mit dem Torfestival weiter. Diesmal war es Opitz, der seinen Kapitän Jonas Ehm einen Ball auflegte: 5:1. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel auf Seiten der Gäste erzielte der neu ins Spiel gekommene Marian Beyer, nach einem Zuspiel von Patrick Sergel, mit seinem ersten Ballkontakt das 5:2 (64.). Die Gastgeber antworteten prompt mit einem Gegentor aus abseitsverdächtiger Position durch Nico Schulz. Danach war erneut der Kapitän zur Stelle und erzielte das 7:2, bevor Stephan Carsten Ilausky und Schulz innerhalb von fünf Minute erneut erhöhten. Den 10:2-Endstand markierte Max Nürbchen mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (87.).

Nach dem Spiel war Concordias Trainer Dennis Schulz zufrieden: "Für uns geht es um nichts mehr, die Jungs sollten Spaß am Fußballspielen haben und sich für das Hinspiel revanchieren. Wir haben noch zahlreiche Chancen ausgelassen und der Storkower Keeper hat uns die Aufgabe mit dem Toreschießen nicht leicht gemacht." Storkows Trainer Jochen Meyer sagte: "Wir haben erneut in nur kurzen Phasen das umgesetzt, was zuvor angesprochen wurde und dabei gefährliche Aktionen gezeigt. Das reicht nicht, um solch einer Mannschaft Paroli zu bieten."

Storkow: Thiemo Fey – Xhevit Nuha, Martin Wels (60. Maximilian Fiedler), Sascha Wieczorek, Daniel Preusker – Christian Sergel, Leon Gutschke (84. Ferdinand Foute), Patrick Sergel, Dominic Bracki – Paul Lehmann, Jan Haupt (63. Marian Beyer)

Tore: 1:0 Schulz (10.), 2:0, 3:0 Opitz (17., 38.), 3:1 Christian Sergel (40.), 4:1 Wojtalak (42.), 5:1 Ehm (56.), 5:2 Beyer (64.), 6:2 Schulz (65.), 7:2 Ehm (74.), 8:2 Ilausky (80.), 9:2 Schulz (85.), 10:2 Nürbchen (87.) – Schiedsrichter: Anthony Röhle (Strausberg) – Zuschauer: 130