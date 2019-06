Bad Saarow reicht ein Tor

Kerstin Bechly

Bad Saarow (MOZ) Formal sollten zwei gleich starke Gegner aufeinandertreffen, zumindest wies die SG Bruchmühler bis vor der Partie nur einen Sieg (gesamt 11) und drei Punkte mehr auf als die Bad Saarower. Nach dem Spiel aber sagte Preußens Trainer Thomas Tretschok zum 1:0: "Der Sieg war mehr als verdient. Wir haben 80 Minuten lang das Spiel gemacht und hätten 7:1 gewinnen können. Aber mit einmal Pfosten, einmal Latte und drei, vier Hundertprozentigen haben wir ein besseres Ergebnis vergeben."

Die Bad Saarower spielten in der ersten halben Stunde dominant auf. Diese Phase führte zum Führungstreffer. Paul Zucker kam an einen abgefälschten Ball heran und beförderte ihn mit 80-prozentiger Schusskraft aus 15 Metern Entfernung ins rechte Eck des Gastgeber-Tores. Das Spiel verflachte dann, obwohl Bruchmühle mehr Druck aufbaute.

Kapitän trifft nur die Latte

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Preußen wieder das Spiel. Sie hätten durch den eingewechselten Niklas Rottenburg zum 2:0 erhöhen können. Doch der insgesamt stark spielende Kapitän, der lange krank war, traf die Latte und es blieb beim 1:0. Mit dem Sieg hat Preußen Bad Saarow den 12. Tabellenplatz gehalten. "Ich bin wunschlos glücklich. Das war auch ein sehr faires Spiel", äußerte Tretschok. "Jeder in der Mannschaft hat gut gespielt und ich will niemanden hervorheben. Aber ich habe mich gefreut, dass uns Max Suessenbach unterstützt hat. Er studiert in Leipzig und kommt zu wichtigen Spielen. Max strahlt viel Ruhe aus".