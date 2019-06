Tempo 30 nun auch am Tage

Andrea Linne

Ahrensfelde (MOZ) Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Barnim hat die Zeiten für die Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt Ahrensfelde auf der Bundesstraße 158 ausgeweitet. Darüber informiert die Behörde in einer Pressemitteilung. Der Grund dafür sei die nochmalige Prüfung der Verkehrszahlen, die nun auch tagsüber eine Überschreitung der zulässigen Lärmgrenzwerte ergeben habe. "Der Schutz der Anwohner der Dorfstraße vor Straßenverkehrslärm wird so deutlich ausgeweitet", erklärt Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde. Damit nimmt der Landkreis auch viele Hinweise aus der Bevölkerung zum Lärmschutz auf.

Beantragt wurde die Verkehrsberuhigung durch die Gemeinde Ahrensfelde, die 2017 die zweite Stufe ihres Lärmaktionsplans aufstellen ließ. Dieser hat Beeinträchtigungen durch Straßenverkehrslärm auf mehreren Straßen im Gemeindegebiet hervorgehoben.

Zur straßenverkehrsbehördlichen Einschätzung nahm der Landesbetrieb Straßenwesen eine schalltechnische Untersuchung vor, die im Wesentlichen ähnliche Ergebnisse lieferte. Auf der B 158 ist es erheblich zu laut. Allerdings werden von Verkehrsplanern auch andere Maßnahmen empfohlen, zum Beispiel anderer Fahrbahnbelag.

Nun wird reagiert: Die Straßenverkehrsbehörde schreitet ein und hält wegen der errechneten Straßenverkehrslärmwerte eine Reduzierung der Geschwindigkeit ganztags für zwingend erforderlich. Seit Jahresbeginn wurde deshalb die Geschwindigkeit für die Ahrensfelder Dorfstraße reduziert, zunächst allerdings begrenzt auf die Zeit von 22 bis 6 Uhr. Diese zeitliche Einschränkung wurde nun aufgehoben. Verkehrsteilnehmer müssen generell langsam fahren. Allerdings ist die oftmals belastete Ortsdurchfahrt zugestaut, vor allem an Wochenenden und im Berufsverkehr.