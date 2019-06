Ein buntes Potpourri zum Jubiläum

Christin Neujahr

Angermünde Die Uckermärkische Musik- und Kunstschule "Friedrich Wilhelm von Redern" feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Um dieses Jubiläum angemessen zu würdigen und mit allen Musikfreunden und -förderern zu feiern, findet am Donnerstag um 17 Uhr in der Marienkirche ein großes Festkonzert statt, bei dem Schülerinnen und Schüler der Musikschule auftreten werden. Eingeladen sind dazu auch die Uckermark-Landrätin Karina Dörk und Bürgermeister Frederik Bewer.

Die Gäste können sich auf die Streicher- und Blechbläser-Ensemble, den Kammerchor, den Jugend- und Kinderchor sowie den Spatzenchor freuen. Präsentiert werden von den Chören unter anderem zwei polnische Lieder, die auf der viertägigen Konzert- und Begegnungsreise nach Poznan im April dieses Jahres einstudiert wurden. Mit dabei sind außerdem Jonathan Zimmermann, Clara Mehnert und Konstantin Krause, die erfolgreich am diesjährigen Wettbewerb "Jugend musiziert" teilgenommen haben.

Im Anschluss geht es auf dem Hof der Puschkinschule mit einem großen, bunten Musikschulfest weiter. Die Besucher erwartet ein Potpourri aus musikalischen Darbietungen, Improvisationen und Jamsessions der Schüler und Lehrer. Auch Tanzschüler, Schlagzeugschüler und die Gruppe RundUMschlag werden dabei sein.

Freunde und Förderer der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule sowie alle Interessierten sind willkommen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.