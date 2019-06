Die spinnen, die Raupen

Matthias Lubisch

Libbenichen An mehreren Sträuchern im Lindendorfer Ortsteil Libbenichen bietet sich derzeit ein seltsames Schauspiel – gespenstisch und doch schön. Die Gespinstmotte hat sich ausgebreitet, genauer gesagt ihr Nachwuchs. Die Raupen spinnen die Sträucher ein und fressen sie kahl. Die Tiere breiten sich zwischen den Ortschaften Libbenichen und Sachsendorf aus um später mal stattliche Falter zu werden. Was gesundheitsschädlich aussieht, ist es aber nur für den Strauch als Nahrungsquelle. Die Raupen der Gespinstmotte sind dagegen für Tiere für Menschen ungefährlich. Das weiß auch Eva Lubisch aus Lindendorf und traut sich näher ran. Sie staunt über die tausenden kleinen Raupen am Strauch.